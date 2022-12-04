歡樂滿東華 | 港姐背心上陣淋冰水捱轟 重溫92年劉嘉玲王菲經典籌款場面！
92年劉嘉玲優雅冰震籌款：總共籌到15萬
今年港姐玩淋冰水惹起網民熱議，當年巨星劉嘉玲都曾經為籌款浸到成身都係冰。與今年身穿背心上陣的港姐不一樣，劉嘉玲當年就身穿黑色長袖短裙，於廠內接受冰水洗禮。當時一班主持都非常有人性，曾志偉都會問劉嘉玲：「係唔係頂得順先！」劉嘉玲亦堅持到最後，完成整個挑戰，最後總共籌到15萬，網民都紛紛大讚劉嘉玲夠專業！
王菲伸手入蜜蜂箱
除此之外，當年為了籌款，王菲更伸手入蜜蜂箱，再唱《容易受傷的女人》。當時王菲身上毫無保護裝備，身穿白色短袖短裙，直接將雙手伸進蜜蜂箱。雖然場面非常驚險，但依然沒有影響王菲的表演，完美演唱她的名曲《容易受傷的女人》。
呢個表演先膽戰心驚！
港姐淋冰只籌到20萬 網民 : 20年後品味倒退之餘，啲善款計埋通漲倒蝕
今年《歡樂滿東華》再玩淋冰水籌款，由《香港小姐再競選》三甲何沛珈、李芷晴及陳懿德背心上陣，於TVB電視城戶外停車場進行淋冰水環節。TVB電視城出名大風，三位港姐浸入冰水後，眾人仲要不斷加冰，其中一些冰塊更要卡在背心與胸上，搞到三位港姐凍到震騰騰。三位港姐加埋都只係籌到20萬，有網民評論指：「20年後品味倒退之餘，啲善款計埋通漲倒蝕」！
胸口塞滿冰粒：冇估到件衫放到咁多冰
事後，三位港姐接受傳媒訪問時，都表示表演之後都不停打冷顫。何沛珈又話當時以為胸口只有一兩粒冰塊，點知原來件衫非常有彈性，可以放到好多粒冰，搞到心口好涼。李芷晴更表示前兩日先退燒，表演前都有先吃兩粒感冒藥打底，大病初愈就要表演淋冰水，認真搏命！
網民矛頭直指曾志偉+陳百祥？
節目播出後，不少網民都狠批無綫「無人性」，近日天氣開始轉涼，但製作組竟然無視三位港姐的健康，要求在戶外進行淋冰水環節。有部分網民更將矛頭直指無綫總監製曾志偉和有份主持的陳百祥：「果然係任何節目，只要見荷蘭叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團！」、「叫曾生同叻哥玩嘛！簡直草菅人命」、「153 真係教壞細路」、「淋冰水真係好變態，一定又係姓曾果位諗出嚟」等。
林振強曾話過：任何電視節目，只要見阿叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘
網友重提林振強生前嘲諷陳百祥的文章《最有影響力的人》：「任何電視節目，只要見阿叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。以一人之力，左右一個騷，或一件盛事…」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
讀者留言