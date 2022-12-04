歡樂滿東華 | 港姐背心上陣淋冰水捱轟 重溫92年劉嘉玲王菲經典籌款場面！

一年一度的《歡樂滿東華》於昨晚圓滿結束，當中最受網民關注的，就必定是三位港姐以背心上陣淋冰水的環節。三位港姐都凍到硬晒軚，不少網民都替三位港姐感到可憐。其實早年的《歡樂滿東華》亦有多個大膽環節，其中劉嘉玲早於1992年大玩冰震籌款，王菲伸手入蜜蜂箱唱歌籌款，就讓我們一起重溫當年經典場面！