歡樂滿東華 | 一文睇清表演尷尬位 港姐背心上陣淋冰水+郭柏妍唱到走音
港姐背心上陣淋冰水
《香港小姐再競選》三甲何沛珈、李芷晴及陳懿德背心上陣，大玩「淋冰水」籌款。TVB電視城出名大風，三位港姐都玩到騰騰震，不少網民都替三位港姐感到可憐！
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羅浩銘爬上車頂玩飛車
至於江嘉敏就同羅浩銘一起表演飛車，江嘉敏事前曾經以為只需要好優雅咁坐喺飄逸車上，誰不知道要一齊揸車，羅浩銘仲要在車頂上做出高難度動作！江嘉敏笑言自己每次練習前都唔敢食飯：「頭幾次練真係有啲頭暈，成日「Fing」到阿Sir都有啲頭暈，所以專登唔食飯過嚟，驚我會嘔啊！」
群女踩滑板 網民：我到底睇左啲咩
藝人何泳芍、郭柏妍、邵珮詩和王子涵等人在《歡樂滿東華2022》表演花式滑板，雖然其中幾位女藝人都對滑板略知一二，但大部分都要從頭學起，今次表演仲要大玩花式滑板，令一班女藝人都話驚到想喊！
到正式表演的時候，一班女藝人比想象中錫身，只是在斜台和兩三級樓級慢慢滑下來，睇到一班網民非常無語，紛紛留言表示：「我到底睇左啲咩」、「仲衰過公園板仔」、「咁樣叫跳咩」、「咁簡單要練啲咩」等。
二人三足捉無人機
關嘉敏等人突然玩二人三足捉無人機，兩個人綁在一起捉無人機，藝人隊就捉得非常狼狽，相反東華代表就15秒內捉曬所有無人機！
《下流上車族》郭柏妍走曬音
林敏驄率領《下流上車族》一班演員在《歡樂滿東華2022》獻唱《下流上車族》的主題曲籌款。林敏驄與郭柏妍在彩排時一同接受訪問，郭柏妍就話自己是浴室高手，搞到林敏驄都搞笑回覆道：「咁一定失禮啦，到時應該失敗告終喇！結果郭柏妍就真係唱到走曬音，仲要唱得最大聲！
李君妍凌空打砂煲
何廣沛、何慈茵、李君妍、林子超、譚坤倫等人亦會為《打沙煲 爆善款》環節大打出手。何廣沛要與眾男對打，李君妍同何慈茵就要凌空打沙煲，在彩排的時候兩人已經達到雙手通紅！到正式表演時，一班藝人除了打砂煲之外，仲要叠塔羅漢、蒙眼打砂煲，非常危險！
https://www.youtube.com/watch?v=fhDVjRtJeKs
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！