歡樂滿東華｜邵珮詩孖波波《東華》鬥舞技 視覺效果震撼惹關注
《歡樂滿東華 2021》將於星期六（11/12）舉行，日前邵珮詩、黃婧靈（波波）及游嘉欣（游游）等人綵排表演項目Shuffle Dance大鬥舞技，向來身材出眾的邵珮詩及波波自然成為全場焦點。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]娛樂新聞台、[email protected]、[email protected]
視覺效果震撼
今年《歡樂滿東華 2021》將於星期六（11/12）舉行，一班藝人正密鑼緊鼓落力綵排，務求當日籌得更多善款。日前邵珮詩、黃婧靈（波波）、游嘉欣及李思捷等人，於將軍澳電視城綵排表演項目Shuffle Dance大鬥舞技，而擁有34D上圍的邵珮詩和「新咪神」波波自然成為全場焦點。身穿露腰裝的邵珮詩發揮身材優勢，跳起舞時視覺效果極震撼，她更笑言：「咁咪好囉，引人注目。」至於波波被傳媒問到有否擔心表演時焦點落在她身材上時，她亦大方回答：「focus啲乜我控制唔到，但係我控制到隻腳，會跳得好啲畀大家睇。」
邵珮詩晒34D維他奶
邵珮詩於加拿大名牌大學Simon Fraser University的心理學系畢業，有學歷其實亦有家底，她是維他奶創辦人之一邵蔚明的曾孫女，家底豐厚，身材亦不容忽視！邵珮詩曾拍攝無綫旅遊《台灣101種玩法》時，在ig興奮寫道：「第一次拍旅遊節目，每日心情開心到爆炸，刺激到不能想像，好期待啊～」台北之旅期間，當然唔少得晒34D豐滿上圍，在鮮黃色水著下，更見突出！