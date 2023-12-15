《歡樂滿東華2023》12大表演率先睇！靚仔靚女總動員 加插4個大戲環節
3對父女檔大賣親情 呢家人全員上陣
歡樂滿東華2023︱1. 林迪安林沚羿父女檔大玩飛車加爆破
去年有江嘉敏就同羅浩銘一起表演飛車，今年就有武術指導出身，又曾經參演過《無間道》的林迪安，連同《聲夢傳奇》出身的女兒林沚羿表演「齊歷險父女同心」特技飛車與爆破項目。林沚羿又要在高空「吊威吔」打空翻跳上車，並要在車上射箭。雖然難度非常高，但幸好有武術指導爸爸做軍師教路。武術指導與愛女父女檔上陣，令不少網民都非常期待二人表演。
歡樂滿東華2023︱2. 江華一家人大展歌喉
江華和太太麥潔文育有一子一女，細女陳薔天自小恨入娛樂圈，多年來在爸爸媽媽的帶摰下周圍登台攞經驗，又曾經推出個人單曲。今次江華就與女兒陳薔天及太太麥潔文大展歌喉，一家三口齊齊登上TVB大舞台。
歡樂滿東華2023︱3. 關禮傑父女檔大跳拉丁舞
一直有「最索星二代」之稱的關禮傑大女關楓馨，自從二人在《香港小姐2021》才藝表演「四手聯彈」後，今次兩父女再次合作，大跳熱情拉丁舞！
唱跳環節唔少得 薛家燕再領大隊表演
歡樂滿東華2023︱4. 車婉婉孖《聲夢》歌手表演《熱咖啡》
憑主持《中年好聲音》再次彈起的車婉婉，將會與東華三院甲寅年總理中學學生和一班《聲夢》歌手齊齊表演青春版《熱咖啡》。
歡樂滿東華2023︱5. 《中年好聲音》唔少得
連《中年好聲音》主持車婉婉都有份表演，一班《中年好聲音》唱將又點少得呢。今次《歡樂滿東華》周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、吳大強、顏志恒等人獻唱，令一班粉絲都非常期待。
歡樂滿東華2023︱6. 《聲夢傳奇2》學員都有份
《聲夢傳奇2》自從播出以來，一班學員都少有登台機會。今次《歡樂滿東華》就有彭家賢、劉芷君、李茵彤、江廷慧、劉詠彤等唱將獻唱！
歡樂滿東華2023︱7.《亞洲超星團》小鮮肉又唱又跳
除了一班唱將之外，唱跳擔當方面就有《亞洲超星團》一班小鮮肉助陣，丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡和黃星綽等人將會又唱又跳，俘虜一班善長人翁的歡心。
歡樂滿東華2023︱8. 薛家燕帶領一眾Honey Bee表演
薛家燕早前在《萬千星輝賀台慶》中以大膽服裝登場，率領《亞洲超星團》一班小鮮肉大跳多首名曲。今次家燕媽媽將會再度出擊，帶領一眾Honey Bee成員載歌載舞。
殿堂級花旦小生唱大戲 汪明荃孖羅家英合唱
歡樂滿東華2023︱9. 阮兆輝&譚嘉儀獻唱南音及流行曲
今次《歡樂滿東華》將會加插多個粵曲、大戲表演環節。首先就有戲曲泰斗阮兆輝和譚嘉儀獻唱廣東話傳統說唱音樂「南音」和多首流行曲。
歡樂滿東華2023︱10. 汪明荃與羅家英兩夫婦合力演出
今年更邀請到汪明荃與羅家英以夫妻檔上陣，重現二人早前公演過的劇目《蝴蝶夫人》。汪明荃與羅家英接受訪問時表演長達12分鐘，今次電視演出將於過往傳統劇目有別，希望觀眾們都能夠在今次演出感受到新鮮感！
歡樂滿東華2023︱11. 殿堂級粵劇名伶蓋鳴暉&吳美英都獻唱
除了有汪明荃與羅家英夫妻檔之外，連殿堂級粵劇名伶蓋鳴暉和吳美英都有份表演。二人將會上演《莊周蝴蝶夢之驚鴻一姹》。據知二人憑此項目已經先為節目籌得100萬善款，非常厲害。
歡樂滿東華2023︱12. 香港粵劇新力軍都有份 梁心怡出身超強大
今次《歡樂滿東華2023》亦邀請到香港粵劇新力軍，香港粵劇藝術團的黃成彬及梁心怡演唱《洛神之嚙臂盟心》。二人雖然年紀輕輕，但就經驗十足。其中梁心怡出身超強大，在2017年於港大法律系畢業，2020年更取得律師執業資格，不過從小時候就醉心於粵劇的她，毅然擱置律師的工作轉為進修粵劇，盼將粵曲傳承至下一代。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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