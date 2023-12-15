歡樂滿東華2023

《歡樂滿東華2023》12大表演率先睇！靚仔靚女總動員 加插4個大戲環節

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Keith

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無綫一年一度《歡樂滿東華》將於今個星期六（16日）舉行。雖然今年沒有靚女淋冰水等刺激環節，但演出嘉賓星光熠熠，包括薛家燕、江華、車婉婉、關禮傑及一眾粵劇名伶義助出演。以下就帶大家率先睇睇今年《歡樂滿東華》有咩表演！

3對父女檔大賣親情 呢家人全員上陣

歡樂滿東華2023︱1. 林迪安林沚羿父女檔大玩飛車加爆破

去年有江嘉敏就同羅浩銘一起表演飛車，今年就有武術指導出身，又曾經參演過《無間道》的林迪安，連同《聲夢傳奇》出身的女兒林沚羿表演「齊歷險父女同心」特技飛車與爆破項目。林沚羿又要在高空「吊威吔」打空翻跳上車，並要在車上射箭。雖然難度非常高，但幸好有武術指導爸爸做軍師教路。武術指導與愛女父女檔上陣，令不少網民都非常期待二人表演。

歡樂滿東華2023 《聲夢傳奇》出身的林沚羿將會連同爸爸一起大玩飛車加爆破。
《聲夢傳奇》出身的林沚羿將會連同爸爸一起大玩飛車加爆破。（圖片來源：[email protected]
歡樂滿東華2023 林沚羿 林迪安 不可能任務
林迪安係《聲夢傳奇》學員林沚羿（Venus）的爸爸，同時亦是一名男著名武術指導兼演員。最令人印象深刻的是他在電影《無間道》中扮演的角色「迪路」（迪比亞路），「韓琛」（曾志偉飾）的得力手下，最後被警方開槍殺死，片中「傻強」（杜汶澤飾）教「迪路」如何分辨誰是警察的一幕，曾令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：東方新地）

歡樂滿東華2023︱2. 江華一家人大展歌喉

江華和太太麥潔文育有一子一女，細女陳薔天自小恨入娛樂圈，多年來在爸爸媽媽的帶摰下周圍登台攞經驗，又曾經推出個人單曲。今次江華就與女兒陳薔天及太太麥潔文大展歌喉，一家三口齊齊登上TVB大舞台。

歡樂滿東華2023 江華 陳薔天從小就被拿來與家人比較。
江華和太太麥潔文將會連同細女陳薔天在《歡樂滿東華》大展歌喉。（圖片來源：Facebook@麥潔文）
歡樂滿東華2023 江華 近年麥潔文開始出山登台做騷，不時見她帶住囡囡天天一齊表演，母女檔無非都係想帶女兒入行做星二代。
近年麥潔文開始出山登台做騷，不時見她帶住囡囡天天一齊表演，母女檔無非都係想帶女兒入行做星二代。（圖片來源：東方新地資料庫）

歡樂滿東華2023︱3. 關禮傑父女檔大跳拉丁舞

一直有「最索星二代」之稱的關禮傑大女關楓馨，自從二人在《香港小姐2021》才藝表演「四手聯彈」後，今次兩父女再次合作，大跳熱情拉丁舞！

歡樂滿東華2023 有「最索星二代」之稱的關禮傑大女關楓馨將會登上《東華》舞台。
有「最索星二代」之稱的關禮傑大女關楓馨將會登上《東華》舞台。（圖片來源：IG@tiffanyfabi）
歡樂滿東華2023 兩父女關係一直好好。
兩父女關係一直好好。（圖片來源：IG@tiffanyfabi）
歡樂滿東華2023 關禮傑上台與女兒四手彈琴，相當驚喜﹗
關禮傑上台與女兒四手彈琴，相當驚喜﹗（圖片來源：無綫影片截圖）

唱跳環節唔少得 薛家燕再領大隊表演

歡樂滿東華2023︱4. 車婉婉孖《聲夢》歌手表演《熱咖啡》

憑主持《中年好聲音》再次彈起的車婉婉，將會與東華三院甲寅年總理中學學生和一班《聲夢》歌手齊齊表演青春版《熱咖啡》。

歡樂滿東華2023 車婉婉將會與東華三院甲寅年總理中學學生和一班《聲夢》歌手齊齊表演青春版《熱咖啡》
車婉婉將會與東華三院甲寅年總理中學學生和一班《聲夢》歌手齊齊表演青春版《熱咖啡》（圖片來源：IG@cheyuenyuen1228）

歡樂滿東華2023︱5. 《中年好聲音》唔少得

連《中年好聲音》主持車婉婉都有份表演，一班《中年好聲音》唱將又點少得呢。今次《歡樂滿東華》周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、吳大強、顏志恒等人獻唱，令一班粉絲都非常期待。

歡樂滿東華2023 中年好聲音 《中年好聲音》12強已誕生，評審之一的音樂人伍仲衡表示位位都是勝利者。
又點少得《中年好聲音》一班唱將。（圖片來源：IG@harryngchunghang）

歡樂滿東華2023︱6. 《聲夢傳奇2》學員都有份

《聲夢傳奇2》自從播出以來，一班學員都少有登台機會。今次《歡樂滿東華》就有彭家賢、劉芷君、李茵彤、江廷慧、劉詠彤等唱將獻唱！

歡樂滿東華2023 有「小炎明熹」之稱的劉芷君都會現身獻唱。
有「小炎明熹」之稱的劉芷君都會現身獻唱。（圖片來源：IG@asterlau）

歡樂滿東華2023︱7.《亞洲超星團》小鮮肉又唱又跳

除了一班唱將之外，唱跳擔當方面就有《亞洲超星團》一班小鮮肉助陣，丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡和黃星綽等人將會又唱又跳，俘虜一班善長人翁的歡心。

歡樂滿東華2023 唱跳擔當就有《亞洲超星團》一班小鮮肉！據知丁子朗都會出場表演！
唱跳擔當就有《亞洲超星團》一班小鮮肉！據知丁子朗都會出場表演！（圖片來源：《亞洲超星團》截圖）

歡樂滿東華2023︱8. 薛家燕帶領一眾Honey Bee表演

薛家燕早前在《萬千星輝賀台慶》中以大膽服裝登場，率領《亞洲超星團》一班小鮮肉大跳多首名曲。今次家燕媽媽將會再度出擊，帶領一眾Honey Bee成員載歌載舞。

歡樂滿東華2023 TVB台慶 李佳芯 周吉佩 萬千星輝賀台慶 家燕姐造型超震撼！
家燕姐造型超震撼！（圖片來源：TVB
歡樂滿東華2023 TVB台慶 李佳芯 周吉佩 萬千星輝賀台慶 又唱又跳《Sexy Music》
又唱又跳《Sexy Music》（圖片來源：TVB

殿堂級花旦小生唱大戲 汪明荃孖羅家英合唱

歡樂滿東華2023︱9. 阮兆輝&譚嘉儀獻唱南音及流行曲

今次《歡樂滿東華》將會加插多個粵曲、大戲表演環節。首先就有戲曲泰斗阮兆輝和譚嘉儀獻唱廣東話傳統說唱音樂「南音」和多首流行曲。

歡樂滿東華2023 阮兆輝將會連同譚嘉儀獻唱南音及流行曲
阮兆輝將會連同譚嘉儀獻唱南音及流行曲（圖片來源：《流行歌曲50年》截圖）

歡樂滿東華2023︱10. 汪明荃與羅家英兩夫婦合力演出

今年更邀請到汪明荃與羅家英以夫妻檔上陣，重現二人早前公演過的劇目《蝴蝶夫人》。汪明荃與羅家英接受訪問時表演長達12分鐘，今次電視演出將於過往傳統劇目有別，希望觀眾們都能夠在今次演出感受到新鮮感！

歡樂滿東華2023 今年更邀請到汪明荃與羅家英以夫妻檔上陣！
今年更邀請到汪明荃與羅家英以夫妻檔上陣！（圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台）

歡樂滿東華2023︱11. 殿堂級粵劇名伶蓋鳴暉&吳美英都獻唱

除了有汪明荃與羅家英夫妻檔之外，連殿堂級粵劇名伶蓋鳴暉和吳美英都有份表演。二人將會上演《莊周蝴蝶夢之驚鴻一姹》。據知二人憑此項目已經先為節目籌得100萬善款，非常厲害。

歡樂滿東華2023 殿堂級粵劇名伶蓋鳴暉和吳美英都獻唱
殿堂級粵劇名伶蓋鳴暉和吳美英都獻唱（圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台）

歡樂滿東華2023︱12. 香港粵劇新力軍都有份 梁心怡出身超強大

今次《歡樂滿東華2023》亦邀請到香港粵劇新力軍，香港粵劇藝術團的黃成彬及梁心怡演唱《洛神之嚙臂盟心》。二人雖然年紀輕輕，但就經驗十足。其中梁心怡出身超強大，在2017年於港大法律系畢業，2020年更取得律師執業資格，不過從小時候就醉心於粵劇的她，毅然擱置律師的工作轉為進修粵劇，盼將粵曲傳承至下一代。

歡樂滿東華2023 香港粵劇新力軍梁心怡、黃成彬將會演唱《洛神之嚙臂盟心》
香港粵劇新力軍梁心怡、黃成彬將會演唱《洛神之嚙臂盟心》（圖片來源：Facebook@心怡）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]、Facebook@麥潔文、東方新地資料庫、IG@tiffanyfabi、無綫影片截圖、IG@cheyuenyuen1228、IG@harryngchunghang、IG@asterlau、《萬千星輝賀台慶》截圖、《亞洲超星團》截圖、Facebook@心怡、Youtube@TVB娛樂新聞台、《流行歌曲50年》截圖、資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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