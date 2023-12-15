《歡樂滿東華2023》12大表演率先睇！靚仔靚女總動員 加插4個大戲環節

無綫一年一度《歡樂滿東華》將於今個星期六（16日）舉行。雖然今年沒有靚女淋冰水等刺激環節，但演出嘉賓星光熠熠，包括薛家燕、江華、車婉婉、關禮傑及一眾粵劇名伶義助出演。以下就帶大家率先睇睇今年《歡樂滿東華》有咩表演！