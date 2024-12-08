歡樂滿東華2024｜劉穎鏇單人匹馬拉小巴被指造假 羅師傅現身澄清

TVB慈善節目《歡樂滿東華2024》昨晚成功舉行，今年有多個籌款活動，其中一個活動由花旦劉穎鏇和羅浩銘各自單人匹馬上陣，分別以一人之力拉24座位小巴和雙層巴士。不過就有網民見到巴士上有司機，懷疑今次拉車籌款活動疑似造假…

