歡樂滿東華2024｜劉穎鏇單人匹馬拉小巴被指造假 羅師傅現身澄清
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TVB慈善節目《歡樂滿東華2024》昨晚成功舉行，今年有多個籌款活動，其中一個活動由花旦劉穎鏇和羅浩銘各自單人匹馬上陣，分別以一人之力拉24座位小巴和雙層巴士。不過就有網民見到巴士上有司機，懷疑今次拉車籌款活動疑似造假…
劉穎鏇練大隻！單人匹馬暗斜拉郁24座小巴
以一人之力拉24座位小巴絕對唔容易！劉穎鏇為呢個項目不斷練習，綵排咗幾日，慢慢掌握最強發力點；羅浩銘亦有上網睇資料，見人哋拉18噸巴士，通常係三百幾、四百磅嘅大力士先做，羅浩銘平時有做健身，心諗應該得嘅，點知試嗰時先知發力係完全唔同，佢感謝公司不斷push大家有唔同嘗試。最後，兩人成功憑此環節籌得80萬港幣，認真厲害！
網民質疑造假：「司機先係最大功神」
不過有眼尖的網民看到司機在小巴和巴士上，不少網民都留言質疑拉巴士環節造假：「成功嘅女人背後都有個司機」、「泊車唔拉手制，自己都識郁啦」、「落P波再試試」、「汗都冇滴」、「司機先係最大功神」等。
羅師傅親自留言回應：我們沒有做假
不過羅師傅最後亦有親自留言回應，強調並沒有造假，私人專頁上亦有訓練期間的影片：
大家好 我係羅浩銘
車裡面的司機是安全考慮
車沒有啟動 司機也沒有踏油門
這個活動每年外國 world strongest man 都有叫 bus pull
我明白大家可能會有懷疑，但這得確是我們訓練的成果，我們沒有做假 🙏🏿
訓練期間我有片段車上沒有司機，之後可能在我的社交媒體上載，大家如果有空感興趣可以去看
最後多謝大家支持
網民都留言力撐羅師傅，指正常人都會估到車上司機的作用，安慰羅師傅不用太在意網民的惡評：「 正常人用common sense都會諗到司機位必須有人確保緊急剎車（避免表演者/在場人士/乘客登車時遇上意外）辛苦羅師傅瞓身演出咗慈善活動之後再不厭其煩出post防止小人帶風向」、「上載訓練到youtube， 讓多啲人睇到大家的努力」、「司機是顧及表演者安全！有乜唔妥？有咩意外，亦可以即使控制機器」等。
圖片來源：TVB、網民留言截圖