歡樂滿東華2024 林迪安 林沚羿 Hugo plt

歡樂滿東華2024｜ 林迪安與愛女林沚羿舞火壺 公開要求支持

最新娛聞
東方新地

廣告

「歡樂滿東華2024」12月7日晚上8點直播開始，今年籌款及表演項目超過20個，去年林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬，今年就表演「舞火壺」，仲加入了《亞洲超星團》的黃奕斌！

歡樂滿東華2024目錄

林沚羿《東華》演出前出PO ：好擔心

去年演出得到不少好評的Venus 林沚羿，在節目播出前一日公開徵求集氣支持：「雖然有林爸睇住..但我依家都好擔心！」

今次真係拿我條命仔出來博到盡！希望大家可以live支持因為我今年真係真係真係好需要大家打氣！

歡樂滿東華2024 林迪安 林沚羿 Hugo plt 怕火嘅林沚羿今次要表演舞火壼，絕對唔容易！（圖片來源：林沚羿IG）
怕火嘅林沚羿今次要表演舞火壼，絕對唔容易！（圖片來源：林沚羿IG）

林迪安再與愛女林沚羿上陣《歡樂滿東華2024》

林迪安、林沚羿同黃奕斌一早就為《歡樂滿東華2024》排練特技演出，林迪安一方面話訓練女兒，但內心係好擔心，黃奕斌話林迪安每日都到場，擔心囡囡有意外。林迪安話年輕時有慘痛經歷，被火燒傷面，所以唔希望囡囡同Hugo受傷，會盡力去保護兩人。

相關文章：

林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬！《歡樂滿東華》齊歷險父女同心

歡樂滿東華｜林迪安女兒曾參演《蜘蛛俠2》林沚羿3歲跟爸爸殺入荷里活

HUGO 黃奕斌上演百年民間絕技「一火壺」表演

其中一項表演係林沚羿同黃奕斌舞動着火嘅兵器，因為涉及大量火嘅元素，林迪安話非常危險。 林沚羿直認好驚火，雖然三歲時經已跟爸爸拍攝火海場面，但都會驚，不過佢都話今次叫做可以征服到火海，林迪安覺得有危機感先激發到潛能。

《歡樂滿東華》2024節目詳情：

去年 《歡樂滿東華》有林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬，今年也有類似的高難度籌款項目！除咗有眾多演藝紅星嘅精彩表演，仲有慈善拍賣環節，有興趣嘅善長記住打1878 333捐款熱線！

歡樂滿東華2024 林迪安 林沚羿 Hugo plt 作為全港最長壽兼參與人數最多嘅籌款節目，「歡樂滿東華」多年來製作多個經典又精彩嘅表演項目，每一幕都令香港觀眾留下深刻回憶。今年我哋亦為大家悉心預備多個精彩表演。（圖片來源：歡樂滿東華2024主題海報）
作為全港最長壽兼參與人數最多嘅籌款節目，「歡樂滿東華」多年來製作多個經典又精彩嘅表演項目，每一幕都令香港觀眾留下深刻回憶。今年我哋亦為大家悉心預備多個精彩表演。（圖片來源：歡樂滿東華2024主題海報）

《歡樂滿東華》相關文章：

歡樂滿東華 2024 一文看清所有表演嘉賓及籌款項目

歡樂滿東華2023｜林迪安父女合作 林沚羿車上射箭好驚險 表演難度相當高

歡樂滿東華2023 | 一文睇清表演7大重點！林迪安與女兒跳車射箭有睇頭

歡樂滿東華2023｜7大籌款項目力捧星二代！73歲陳百祥表現尷尬

歡樂滿東華｜林迪安女兒曾參演《蜘蛛俠2》林沚羿3歲跟爸爸殺入荷里活

歡樂滿東華2022｜一文睇清東華籌款尷尬位 港姐背心上陣淋冰水+踩滑板
回到目錄

圖片來源：歡樂滿東華2024

熱門文章

 