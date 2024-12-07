歡樂滿東華2024｜ 林迪安與愛女林沚羿舞火壺 公開要求支持
廣告
「歡樂滿東華2024」12月7日晚上8點直播開始，今年籌款及表演項目超過20個，去年林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬，今年就表演「舞火壺」，仲加入了《亞洲超星團》的黃奕斌！
歡樂滿東華2024目錄
林沚羿《東華》演出前出PO ：好擔心
去年演出得到不少好評的Venus 林沚羿，在節目播出前一日公開徵求集氣支持：「雖然有林爸睇住..但我依家都好擔心！」
今次真係拿我條命仔出來博到盡！希望大家可以live支持因為我今年真係真係真係好需要大家打氣！
林迪安再與愛女林沚羿上陣《歡樂滿東華2024》
林迪安、林沚羿同黃奕斌一早就為《歡樂滿東華2024》排練特技演出，林迪安一方面話訓練女兒，但內心係好擔心，黃奕斌話林迪安每日都到場，擔心囡囡有意外。林迪安話年輕時有慘痛經歷，被火燒傷面，所以唔希望囡囡同Hugo受傷，會盡力去保護兩人。
相關文章：
林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬！《歡樂滿東華》齊歷險父女同心
歡樂滿東華｜林迪安女兒曾參演《蜘蛛俠2》林沚羿3歲跟爸爸殺入荷里活
HUGO 黃奕斌上演百年民間絕技「一火壺」表演
其中一項表演係林沚羿同黃奕斌舞動着火嘅兵器，因為涉及大量火嘅元素，林迪安話非常危險。 林沚羿直認好驚火，雖然三歲時經已跟爸爸拍攝火海場面，但都會驚，不過佢都話今次叫做可以征服到火海，林迪安覺得有危機感先激發到潛能。
《歡樂滿東華》2024節目詳情：
去年 《歡樂滿東華》有林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬，今年也有類似的高難度籌款項目！除咗有眾多演藝紅星嘅精彩表演，仲有慈善拍賣環節，有興趣嘅善長記住打1878 333捐款熱線！
圖片來源：歡樂滿東華2024