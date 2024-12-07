歡樂滿東華2024｜ 黎芷珊「復出」率領全新司儀陣容 夥拍陳百祥
司儀陣容 《歡樂滿東華》2024黎芷珊《戰場上》腰斬後再「復出」
今年司儀陣容包括不同年代的綜藝司儀 ，當中黎芷珊主持台慶節目《戰場上》被腰斬後一直「潛水」，台慶晚上唔見人，曾志偉一早預告今晚將會再度現身主持大Show，完整司儀陣容是：汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、黎芷珊、區永權、陳庭欣、何沛珈、鄭衍峰、廖倬竩、關楓馨、潘靜文。
黎芷珊入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主持
今年TVB 「萬千星輝頒獎典禮2024」最佳女主持方面有多達41位女主持爭獎。年初已獲該獎的麥美恩，今年憑4個節目角逐，力撼同憑4個節目角逐的陳貝兒；至於捲入《戰場上》風波的黎芷珊，就憑《芷珊約您》及12月7日播出的《歡樂滿東華2024》角逐。
歷屆《歡樂滿東華》司儀名單
歡樂滿東華2024：汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、黎芷珊、區永權、陳庭欣、何沛珈、鄭衍峰、廖倬竩、關楓馨、潘靜文
歡樂滿東華2023：汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、黎芷珊、區永權、陳庭欣、崔建邦、孔德賢、黃建東、宋宛穎、何沛珈
歡樂滿東華2022：汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、黎芷珊、麥美恩、陸浩明、崔建邦、鄭衍峰、宋宛穎、梁凱晴
歡樂滿東華2021：汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、黎芷珊、陳庭欣、區永權、崔建邦、戴祖儀、鄭衍峰
歡樂滿東華2020：汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、黎芷珊、薛家燕、崔建邦、陳貝兒、陸浩明、何依婷
《歡樂滿東華》2020年至2023年善款紀錄
2023善款數字喺12月17號凌晨1時15分就打破舊年紀錄，而最終總善款係一億三千多萬（HK$130,888,888） 。其實東華每年在籌款項目銀碼上都創新高！2020年 一億一千二十八萬（HK$112,888,888） ； 2021年一億二千三百萬（HK$123,988,888） ；2022年就有 一億二千六百萬（HK$126,888,888），善長人翁為善不甘後人，今年2024款《歡樂滿東華》項有待更新！
《歡樂滿東華》2024今年重點：
去年 《歡樂滿東華》有林迪安女兒林沚羿飛車射箭為慈善籌80萬，今年也有類似的高難度籌款項目！除咗有眾多演藝紅星嘅精彩表演，仲有慈善拍賣環節，有興趣嘅善長記住打1878 333捐款熱線！