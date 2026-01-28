歡樂茶飯｜古代版《舌尖上中國》？精緻唐代美食睇到網民流口水！

準備好你的宵夜未？無綫外購新劇《歡樂茶飯》被網民譽為「下飯神劇」，劇中不但有煎餅果子、火鍋等現代美食，更有經劇組考究後細緻還原的唐代菜式，精緻程度媲美美食節目！觀眾紛紛形容此劇為「古代版《舌尖上的中國》」，究竟劇中有哪些美食，能讓網民睇到流口水？