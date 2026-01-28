歡樂茶飯｜古代版《舌尖上中國》？精緻唐代美食睇到網民流口水！
準備好你的宵夜未？無綫外購新劇《歡樂茶飯》被網民譽為「下飯神劇」，劇中不但有煎餅果子、火鍋等現代美食，更有經劇組考究後細緻還原的唐代菜式，精緻程度媲美美食節目！觀眾紛紛形容此劇為「古代版《舌尖上的中國》」，究竟劇中有哪些美食，能讓網民睇到流口水？
歡樂茶飯美食大晒冷 煎餅火鍋炸雞樣樣有
作為一部以美食為主題的劇集，《歡樂茶飯》中的菜式絕對不會讓觀眾失望。由沈家人從現代帶到唐代的煎餅果子、熱氣騰騰的火鍋，以及香脆可口的炸雞，這些現代人熟悉的美食出現在古代場景中，本身已充滿新鮮感。劇中細膩地拍攝了這些美食的製作過程，從備料到烹調，畫面色彩鮮豔，令人垂涎欲滴。光是看著劇中人津津有味地品嚐，就足以讓螢幕前的觀眾食慾大開，難怪被封為新一代「下飯神劇」。
劇組神還原真實唐代美食 獲讚製作認真
除了現代美食，《歡樂茶飯》最令人驚喜的是劇組對唐代真實美食的還原。幕後團隊經過一番準備功夫，深入研究唐代飲食文化，將當時的精緻菜式重現於觀眾眼前。從菜式的選材、烹調方法到擺盤，都力求貼近歷史，讓觀眾在享受劇情的同時，也能一窺唐代的美食風貌。這份對細節的執著，讓劇集超越了一般的古裝喜劇，增添了文化深度，因而獲得觀眾大讚製作認真，更贏得「古代版《舌尖上的中國》」的美譽。
網民封「下飯神劇」狂讚：睇到好肚餓！
《歡樂茶飯》播出後，劇中的美食畫面成功引起網民熱議，紛紛在討論區留言。網民洗版式大讚：「名副其實的下飯神劇，千萬不要在肚子餓的時候看！」、「每一道菜看起來都好好吃，看得我口水直流！」、「根本是古代版美食紀錄片，製作太用心了！」劇集的熱度更成功帶動線下商機，與許多知名飲食品牌展開合作，推出聯名火鍋套餐、網紅點心等，將劇中的美食帶到現實，證明了其作為「下飯神劇」的強大影響力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期