歡樂茶飯｜金牌班底打造視覺盛宴！撞色古裝還原唐代市井勁吸睛
無綫新劇《歡樂茶飯》不僅劇情搞笑，其精良的製作質素更成為網民討論焦點！劇集由擅長古裝美學的導演執導，配合《川內相親》的編劇，從服裝到場景都一絲不苟。特別是劇中大膽的撞色服裝與用心還原的唐代市井風貌，為觀眾帶來一場視覺盛宴，究竟幕後團隊花了多少心思？
歡樂茶飯幕後猛人起底 《川內相親》編劇加持
《歡樂茶飯》的成功，背後功臣絕對是其金牌製作班底。劇集由白雲默擔任導演，他向來擅長打造古裝劇的視覺美學，對畫面構圖有極高要求。編劇團隊更是強大，由曾創作古裝輕喜劇《川內相親》的編劇紀桑柔，以及青春愛情劇《秘果》的編劇丁璐聯手，根據小說《長安小飯館》進行改編。強強聯手，為劇集注入了豐富的輕喜劇元素與浪漫色彩，確保了故事質素與節奏感，讓觀眾看得投入。
劇組神還原盛唐燈會 撞色混搭服裝勁搶眼
為了呈現唐代市井的煙火氣，劇組在服裝和場景設計上花費了大量心血。服裝方面，幕後團隊為沈家一家設計了大量採用「撞色混搭」風格的服裝，色彩明快搶眼但絕不輕浮，令角色形象更為鮮活生動。而在場景方面，劇組用心還原了「盛唐燈會」、「胡商酒肆」等極具唐代特色的場景，燈火輝煌的夜市、人聲鼎沸的酒館，每個細節都力求逼真，務求讓觀眾彷彿置身於繁華的唐代，感受那份獨特的市井味道。
網民大讚製作有誠意：畫面靚到可以截圖做wallpaper！
劇集精緻的製作獲得網民一面倒好評，大讚製作團隊充滿誠意。不少網民留言表示：「這部劇的畫面太美了，每一幀都可以截圖當桌布！」、「服裝和場景都好用心，看得出劇組的誠意！」、「導演真的很會拍，把唐代的氛圍拍得好美，很有電影感。」、「不只劇情好笑，連視覺都是一種享受，絕對是高質素劇集！」觀眾對製作細節的肯定，證明了《歡樂茶飯》在各方面都交出了亮眼的成績單。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期