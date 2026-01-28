歡樂茶飯｜金牌班底打造視覺盛宴！撞色古裝還原唐代市井勁吸睛

無綫新劇《歡樂茶飯》不僅劇情搞笑，其精良的製作質素更成為網民討論焦點！劇集由擅長古裝美學的導演執導，配合《川內相親》的編劇，從服裝到場景都一絲不苟。特別是劇中大膽的撞色服裝與用心還原的唐代市井風貌，為觀眾帶來一場視覺盛宴，究竟幕後團隊花了多少心思？