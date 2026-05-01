正義女神大結局｜一文看清各大主角終極下場 重頭戲三大破綻惹熱議

TVB重頭劇《正義女神》迎來第25集大結局，劇情發展絕對可以用「震撼」來形容！26歲女演員劉倬昕神級反串飾演17歲變態殺人犯高成彬，其恐怖變臉演技令全城觀眾睇到心寒。大結局最令觀眾意想不到的，是佘詩曼飾演的言惠知為了拯救繼女，毅然辭去法官一職轉戰大律師，在法庭上與陳煒展開世紀對決。這場充滿張力的法庭戲不僅揭示了家長育兒陷阱中的母愛盲區，更引發社會對少年犯罪的深度反思，難怪一眾搶先在內地平台睇大結局的網民紛紛大叫「大快人心」！