正義女神大結局｜一文看清各大主角終極下場 重頭戲三大破綻惹熱議
佘詩曼上庭交出致命證據
在第25集大結局中，劇情迎來極大反轉。佘詩曼飾演的言惠知為了拯救被捲入謀殺案的繼女樂珈嘉，不惜放棄高薪厚職的法官身份，以大律師姿態重返法庭。面對老對手陳煒飾演的高淑樺，雙方在庭上唇槍舌劍。警方最初透過死者馮皓揚的秘密社交帳號，發現大量血腥影片，並找到劉倬昕的留言，推斷他已經無法單靠虐待小動物來滿足變態心理。正當審訊陷入僵局，佘詩曼親自上庭交出致命證據，當中包括多段殺人影片，成功將這個17歲惡魔繩之於法。然而有網民突破盲點質疑編劇趕收工：「啲證據明顯到攤晒出嚟！」、「又咁易搵到？兒戲到咁？」、「智能眼鏡剛巧影到高成彬插人一刀，又剛巧無戴口罩？」，亦有人質疑譚耀文演技：「啲對白講講下會窒一下，明顯背唔熟對白。」
陳煒大義滅親揭示育兒陷阱
這場法庭大戲最令人動容的轉折點，絕對是陳煒的覺醒。作為一個事業心重的母親，高淑樺一直因為工作繁忙而忽略兒子，出於內疚而不斷作出無底線的包庇，最終釀成大禍。當她親眼目睹兒子殘殺同學及補習老師的清晰影片後，內心經歷了極度痛苦的掙扎。最終她選擇大義滅親，將關鍵的影片及錄音證據匿名寄給佘詩曼。這個決定不僅讓她因妨礙司法公正被判入獄兩年，更深刻點出了盲目溺愛只會將下一代推向罪惡深淵的社會議題。
劉倬昕恐怖變臉獲封第三代反派
除了兩位視后的精彩交鋒，26歲的劉倬昕絕對是全劇最大亮點。她以女扮男裝的姿態完美演繹14歲反派高成彬，被外界封為「TVB第三代恐怖反派」。在法庭上，當他發現被親生母親出賣時，瞬間由聲淚俱下的無辜模樣，切換成極致邪惡的陰沉眼神。這種一秒變臉的神級演技，加上那副極具標誌性的金絲眼鏡，成功營造出令人毛骨悚然的壓迫感。最終這個死不悔改的17歲少年犯被判一級謀殺罪成，面臨終身監禁的制裁。
鍾澍佳長文回應正義女神抄襲爭議
劇集播出以來，不少觀眾指出劇情設定與知名韓劇《少年法庭》有相似之處，引發熱烈討論。面對外界的致敬與抄襲質疑，總監製鍾澍佳早前在社交平台發表長文，詳細披露劇集的創作理念，強調故事改編自多宗真實社會案件，旨在探討人性與法律的界線。另一方面，劇中主角佘詩曼在結局中拒絕了高等法院的晉升誘惑，選擇堅守初心留在少年法庭。對於網民搶先劇透，佘詩曼大方回應表示「無法避免」，更透露自己小時候曾夢想讀法律伸張正義，今次演出絕對是「爽晒」。
網民激讚阿佘夠癲 劉倬昕演技爆燈
大量觀眾留言激讚演員表現，紛紛表示「阿佘咁癲！」、「我覺得高成彬利用高大狀的母愛讓高大狀幫他脫罪更背帶感」。對於劉倬昕的突破性演出，網民更是毫不吝嗇讚美之詞，直指「高成彬最後一集演真的是太絕了」、「今年你也一定可以拿獎的！演技很好，人也很真誠！加油！」。看來這部探討社會禁忌的律政神劇，已經成功贏得觀眾的心。