正義女神｜丘梓謙爆許紹雄私下叫「阿仔」！相隔21年再續前緣 戲外互動勁有愛

在熱播劇《正義女神》中，丘梓謙（蔥頭）與許紹雄（Benz哥）飾演一對關係決裂的父子，劇內氣氛緊張。然而戲外二人關係卻截然不同，丘梓謙受訪時大爆與前輩的溫馨互動，原來許紹雄私下會親切地叫他「阿仔」，更揭示二人早於21年前已結下劇緣，戲裡戲外都充滿故事性，讓觀眾驚喜不已。