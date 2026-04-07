正義女神｜丘梓謙爆許紹雄私下叫「阿仔」！相隔21年再續前緣 戲外互動勁有愛
丘梓謙首與許紹雄對戲 大讚前輩幽默好笑
雖然在《正義女神》中父子關係惡劣，但丘梓謙透露，這次是他首次與許紹雄有對手戲，合作過程非常愉快。他大讚這位前輩與自己想像中一樣幽默風趣，更笑言對方強大的喜劇感有時會成為「挑戰」。丘梓謙分享道：「Benz哥真係好好笑，每次Roll機之前要確保自己忍到笑。」可見拍攝現場氣氛相當融洽。他表示，許紹雄與康華兩位前輩都非常喜歡講笑，這種輕鬆的氛圍大大幫助他入戲，讓他感覺大家真的像一家人。
許紹雄戲外當正親生仔 丘梓謙爆：佢會叫我阿仔
丘梓謙進一步分享，劇組在鏡頭後的相處模式亦如家人般親密。他憶述：「我哋無論放飯、嗌早餐、嗌咖啡都一齊。」這種緊密的關係更延伸到生活細節上，他笑言自己成了許紹雄的「御用IT顧問」。原來當許紹雄遇到手機操作問題時，會直接向他求救，並親切地稱呼他：「阿仔，呢個點樣搞架？」這種猶如真實父子的互動，讓丘梓謙感到非常溫暖，也讓他們在演繹劇中複雜的父子情時，更能投入情感，令角色關係更具說服力。
相隔21年再續前緣 丘梓謙曾演康華兒子
原來丘梓謙與劇中的「父母」許紹雄及康華的緣份，早於21年前已經開始。丘梓謙透露，在他11歲時拍攝劇集《人間蒸發》時，就曾飾演康華的兒子。他憶述，當年許紹雄亦有份參演該劇，只是二人當時並沒有對手戲。時隔21年，三人在《正義女神》中重聚，更升格飾演一家人，這種奇妙的緣份讓丘梓謙感到非常特別。由當年的「母子」到如今的「一家三口」，這段跨越多年的合作經歷，為他們的演出增添了一份獨特的默契。
網民驚訝奇妙緣份 大讚劇組有愛
這段溫馨的幕後故事曝光後，不少網民都對這段跨越21年的緣份感到驚訝，並大讚劇組充滿人情味。網民留言表示：「原來佢哋咁有淵源！21年後由冇對手戲變做父子，好神奇！」、「Benz哥叫佢阿仔好warm呀！難怪戲入面鬧佢嗰陣咁有火花。」、「蔥頭都大個仔啦，仲記得《人間蒸發》！」、「一個好嘅劇組就係咁，戲外都好似一家人，拍出嚟嘅嘢先好睇。」、「好鍾意呢啲幕後花絮，感覺好真實！」