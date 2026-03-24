正義女神｜佘詩曼領軍8大新人！宣傳片爆喊鬥戲 奸笑表情嚇窒網民
宣傳片闇黑登場 少年犯輪流控訴佘詩曼
宣傳片甫開始，一眾少年犯便讀出誓詞：「本人所作之證供，均屬真實，及為事實之全部，並無虛言」，氣氛嚴肅。身穿灰色長西裝褸的佘詩曼迷惘地走進他們當中，眼神充滿疑惑。隨後，八位少年犯輪流爆發，向她作出既憤怒又冤屈的控訴：「點解你哋要逼我呀」、「點解一直都唔信我呀」、「我係無辜架」、「唔係我哋做架」、「幫我呀」、「收聲呀」！被重重冤氣包圍的阿佘，最終神情痛苦地閉眼抬頭，整個畫面展現出強大的闇黑及無力感。配以張力十足的「黑白閃燈」效果，令劇集的懸疑感及心寒感推至頂點，完全無法預估八位新演員在劇中的真正「忠奸指數」。
劉倬昕招牌奸笑鬥戲 樂珈嘉爆喊我見猶憐
在這條分半鐘的宣傳片中，除了佘詩曼的精湛演技成為焦點，八位新生代演員面對四屆視后亦毫不怯場，施展渾身解數鬥戲。當中，近日人氣急升的劉倬昕展現其招牌奸笑，與佘詩曼的憂傷形成強烈對比，奸險表情令人不寒而慄。另一位備受矚目的新人樂珈嘉，則上演一幕無助爆喊戲，哭得我見猶憐，與其在《巨塔之后》中的叛逆𡃁妹角色有著極大反差。她們一時無辜一時奸險的表情，讓觀眾更難猜透其角色底細，成功引起追看意慾。
佘詩曼四屆視后坐鎮 八大新生代演員大起底
為隆重其事，《正義女神》專誠找來女主角佘詩曼，領軍八大新生代演員拍攝全新宣傳片，陣容鼎盛。八位備受力捧的新人包括近日因劇中表現出色而人氣急升的劉倬昕，還有陳若思、丘梓謙（蔥頭）、馮皓揚、樂珈嘉、施焯日、蔡景行及羅皓誼。這次能與四屆視后佘詩曼同場鬥戲，對他們而言絕對是一次演技大考驗，同時也是讓觀眾認識他們的絕佳機會。經驗豐富的視后與充滿潛能的新生代演員會擦出怎樣的火花，成為劇集的一大看點。
網民洗版激讚懸疑感：「奸樣睇到心寒！」
宣傳片一出，旋即在網上引發熱烈討論，網民紛紛洗版大讚其電影級的質感與懸疑氣氛。不少留言都聚焦於一眾新演員的表現：「嘩！個feel好正，黑白色閃嚟閃去好心寒！」、「阿佘一個眼神已經夠做，但班新人啲奸樣都好得人驚！」、「劉倬昕個奸笑真係睇到毛管戙，今次角色好有發揮！」、「樂珈嘉喊得好靚，但又覺得佢唔係咁簡單，好想知劇情點發展。」、「終於有啲唔同嘅劇種，為咗呢條promo都一定要追睇！」