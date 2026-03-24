正義女神｜佘詩曼領軍8大新人！宣傳片爆喊鬥戲 奸笑表情嚇窒網民

新劇《正義女神》將於下周一（30日）首播，昨晚（23日）官方率先釋出全新宣傳片，四屆視后佘詩曼領軍八大新生代演員，氣氛極度闇黑！片中阿佘被一眾少年犯重重包圍，更眼泛淚光面露痛苦，而新人則輪流作出冤屈控訴，表情一時無辜一時奸險，究竟誰忠誰奸，懸念十足！