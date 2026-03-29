正義女神｜佘詩曼惡鬥陳煒火藥味濃！新人劉倬昕「冷血眼神」嚇窒網民
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佘詩曼主演的《正義女神》口碑載道，在內地豆瓣平台已成功開出7.9的高分，正評更持續累積！網民激讚劇集劇情寫實、演員演技超凡，當中「四屆視后」佘詩曼與陳煒的正邪對決，以及新人劉倬昕的「惡魔少年」角色最引爆熱話，其冷血眼神更令網民直呼留下極大心理陰影！
佘詩曼陳煒「宿敵CP」登場 網民激讚高手過招
劇中佘詩曼與陳煒的「霸氣式正邪對決」成為一大看點，兩人充滿張力的對手戲，被網民形容為「高手過招」，看得熱血沸騰。網民紛紛留言：「正義女神律政宿敵 CP（佘詩曼 VS 陳煒）火藥味太濃了」。此外，阿佘與譚耀文首集的搞笑鬥嘴戲份亦獲讚賞心悅目，而她與《新聞女王2》的舊拍檔蔣祖曼再度合作，因角色設定截然不同，亦迸發出不一樣的火花。
犯罪學碩士劉倬昕演活惡魔少年 陰險眼神成網民心理陰影
要數劇中最令人不寒而慄的角色，非新人劉倬昕飾演的「惡魔少年」高成彬莫屬。擁有「犯罪學碩士」學歷背景的劉倬昕，將角色的「冷血陰險」演繹得淋漓盡致，特別是其陰森的眼神，令不少網民留下極大心理陰影面積，並因此引發網絡熱話，人氣憑此角而急升，演出備受肯定，相當誇張。
佘詩曼再創演技高峰 撇甩Man姐獲讚演乜似乜
貴為「四屆視后」的佘詩曼在劇中再度迎來演技突破，以嶄新的沉著內斂風格，成功撇甩《新聞女王》Man姐的強勢味道，同時保留了爽感十足的刻薄說話風格，將言官鐵面無私與柔情善良的內心掙扎平衡得極好，角色層次感豐富。網民盛讚她「演甚麼像甚麼」，演技再度封神。
網民洗版式好評：「全員演技在線！」
劇集播出後，網民好評如潮，紛紛湧入討論區留言，大讚劇集製作認真。網民留言包括：「佘詩曼新劇判案又穩又剛」、「對正義女神高成彬的笑應激了」、「選角還是太毒辣了」、「正義女神好敢拍」、「有深度有溫度不迴避不簡化人性」、「新人演員很出彩」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期