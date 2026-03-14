正義女神｜佘詩曼繼Man姐後再創經典！霸氣「言官」金句連發 預告片揭心酸內幕？
預告片震撼曝光 佘詩曼多變造型盡顯功架
在最新曝光的《正義女神》香港及內地版預告片中，佘詩曼以法官、裁判官及高冷女強人等多個造型亮相，每個鏡頭都劇力萬鈞。其中一幕她毅然摘下頭上的法官假髮，象徵著角色的重大轉變，眼神充滿決心與掙扎。另一幕在法庭上，她以威嚴十足的聲線大喊「開庭」，瞬間震懾全場，完美演繹出法官的專業與氣勢。面對少年犯時，她又展現出極度凌厲的眼神，彷彿能看穿一切謊言，單憑幾個鏡頭已將「言官」外冷內熱、充滿正義感的形象活現眼前，演技功架展露無遺，讓觀眾對這位「法官女王」的塑造充滿信心。
言官霸氣金句連環放送：「既然父母唔教 就由法庭幫你教」
預告片中穿插了大量主角言惠知的內心獨白，句句鏗鏘有力，揭示了她強大的信念與內心掙-扎。官方率先披露多句震撼金句，當中言官剖白自己降職的決定：「連我自己都冇諗過，我會喺人生最巔峰，最值得慶祝嘅時候，做出一個咁重要嘅決定。」她對正義的執著亦表露無遺：「法庭係搵真相嘅地方，我知我自己做緊咩，係啱嘅，咁就得喇！」面對失職的父母，她更拋出震撼一句：
「既然父母唔教，就由法庭幫你教」
這些金句不僅清晰交代了言官的使命感與所面對的困境，更預示了劇集將深入探討的沉重社會議題，引人深思。
言官放棄高院厚職真相！為查少年殺人案甘願降職
《正義女神》劇情核心圍繞著佘詩曼飾演的言惠知。她原本是事業正值高峰的高等法院暫委法官，前途一片光明。然而，在審理一宗轟動的「少年天台殺人案」時，她敏銳地察覺到真相並非表面般簡單。案件結束後，深受觸動的言官竟做出驚人決定，主動申請由高等法院降職，轉任少年法庭裁判官。她決心要從源頭著手，阻止下一個「惡魔少年」的出現。面對一宗又一宗棘手的嚴重少年案件，言官為探求真相不惜一切，其獨行獨斷的作風更引來同儕非議，讓她陷入事業與人際關係的雙重困境。
網民期待值爆燈：「佘詩曼出品 必屬精品」
佘詩曼繼《新聞女王》Man姐後，再次挑戰智慧與霸氣兼備的專業女性角色，網民反應空前熱烈，一面倒表示期待。預告片釋出後，討論區及社交平台被洗版，紛紛留言大讚：「佘詩曼出品，必屬精品」、「阿佘好靚又有女強人風範，演法官好啱佢」、「我估言官呢個角色又會成為一大經典」。不少觀眾更表示，單看預告片中阿佘的神級演技已經值回票價，並期待她與劇中其他好戲之人的對手戲，相信「言官」將會是佘詩曼演藝生涯中又一個無法被超越的經典角色。