正義女神 ｜ 佘詩曼演活「挑機大狀」！囂張肢體語言震撼網民：演技再突破
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視后佘詩曼演技再登頂峰！在《正義女神》結局周中，阿佘飾演的言惠知盤問「最強少年犯」高成彬時，以極具新鮮感的「挑機大狀」式演繹，憑囂張的肢體語言及細微表情，帶來強烈視覺衝擊，獲網民一面倒激讚，指其演技再次帶來全新突破！
佘詩曼盤問劉倬昕盡顯功架 「挑機大狀」風格獲激讚
在結局周的關鍵法庭戲中，言惠知（佘詩曼飾）與高傲的「最強少年犯」高成彬（劉倬昕飾）正面交鋒。面對強敵，佘詩曼一改傳統律師的嚴肅形象，以一種充滿自信與壓迫感的「挑機大狀」風格應戰。她不再是被動的發問者，反而更像一個主導全局的獵人，每一個問題、每一個眼神都充滿挑釁意味，為觀眾帶來了極具新鮮感的演繹方式。
囂張肢體語言成焦點 嘴角輕率盡顯氣勢
佘詩曼的精湛演技體現在每一個細節上，她盤問時「眉頭眼額及嘴角輕率中盡顯信心及有勝算把握」，一個不經意的微笑已足以讓對手感到壓力。更令人拍案叫絕的是，就連她說出「去片」時的肢體動作也帶著一絲囂張，完全演活了一個運籌帷幄、自信爆棚的頂級大狀。這種充滿張力的表演，成功塑造出一個與別不同的法庭強者形象，氣勢十足。
網民洗版大讚：「連眉毛都有戲！」
佘詩曼的破格演出，成功引爆網民討論區，觀眾紛紛洗版大讚其演技再創高峰。不少網民留言表示：「阿佘連眉毛都有戲！個嘴角一笑就知佢贏硬！」、「呢種囂張大狀嘅演繹方法好新鮮！」、「睇佢盤問人真係好爽！氣場太勁！」、「視后真係視后，每個角色都有新驚喜！」、「完全演活咗一個充滿信心又帶點挑釁嘅律師！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期