正義女神 ｜ 佘詩曼演活「挑機大狀」！囂張肢體語言震撼網民：演技再突破

視后佘詩曼演技再登頂峰！在《正義女神》結局周中，阿佘飾演的言惠知盤問「最強少年犯」高成彬時，以極具新鮮感的「挑機大狀」式演繹，憑囂張的肢體語言及細微表情，帶來強烈視覺衝擊，獲網民一面倒激讚，指其演技再次帶來全新突破！