正義女神｜佘詩曼為擺脫Man姐犧牲靚樣！親試近百副眼鏡打造「眼鏡佘」
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佘詩曼（阿佘）在《正義女神》中以全新眼鏡Look飾演裁判官，獲網民激讚知性美爆棚！原來這個造型背後大有文章，阿佘為擺脫《新聞女王2》Man姐形象，竟不惜犧牲靚樣，更親自試戴近百副眼鏡，過程絕對唔簡單！
阿佘主動提議戴眼鏡 決心擺脫Man姐形象
佘詩曼的專業態度向來備受讚賞，今次在《正義女神》亦不例外。據悉，由於《正義女神》是在《新聞女王2》前拍攝，阿佘為了幫助自己及觀眾「擺脫」深入民心的Man姐形象，主動向劇組提出戴眼鏡演出的想法，希望為觀眾呈現一個全新的佘詩曼。這個決定足見她對角色的投入及對觀眾的用心，力求在每個角色上都有所突破，不願停留在過往的成功光環之中。
監製鍾澍佳爆打燈麻煩 阿佘堅持：我決定犧牲
阿佘在接受tvb.com獨家訪問時透露，當她提出戴眼鏡的想法後，總監製鍾澍佳曾指出這會為打燈帶來麻煩，甚至難免要犧牲靚樣。面對技術困難與外貌上的取捨，阿佘僅考慮了一日後便給出堅定回應：「我決定犧牲，因為我真係想有個全新感覺畀觀眾。」這句說話盡顯她作為專業演員的決心，將角色塑造置於個人形象之上，一切以呈現最佳戲劇效果為先。
為求完美親試近百副眼鏡 打造全新「眼鏡佘」
為了找到最適合角色的眼鏡，阿佘並沒有假手於人，而是親力親為。她續指為了找到最完美的效果，親身試了近百副不同款式的眼鏡：「我自己去試，因為要親身戴上去先知好唔好睇，我記得都試咗幾十至一百副。」正是這份對細節的執著與堅持，最終成功打造出充滿知性美的言官（Hester）形象，讓觀眾眼前一亮，也再次證明了她對演藝事業的熱誠與敬業精神。
網民封「眼鏡佘」狂讚：勁智能知性美
佘詩曼的眼鏡造型一出，立即引起網民熱烈討論，並給予大量好評，更搞笑地封她為「眼鏡佘」。網民紛紛留言大讚：「我特別想知道她的眼鏡框是什麼牌子」、「眼鏡 look 唔係人人襯到」、「眼鏡佘勁智能知性美，好正。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期