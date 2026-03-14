正義女神｜劇情挑戰社會禁忌！借少年殺人案探討人性 佘詩曼金句揭沉重真相

無綫重頭劇《正義女神》未播先轟動，除了卡士強勁，其劇情更大膽挑戰社會禁忌！劇集以一宗駭人聽聞的「少年天台殺人案」為開端，深入探討少年犯罪、家庭教育缺失等尖銳社會議題。預告片中佘詩曼飾演的法官「言官」拋出多句震撼對白，直指社會痛點，預示劇集將揭開沉重真相，引發觀眾深思。