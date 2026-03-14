正義女神｜劇情挑戰社會禁忌！借少年殺人案探討人性 佘詩曼金句揭沉重真相
一宗少年殺人案成轉捩點 揭示劇集沉重主題
《正義女神》的故事並非一般的律政劇，其核心由一宗「少年天台殺人案」引爆。佘詩曼飾演的高等法院暫委法官言惠知，在審理此案時發現真相遠比想像中複雜，案件的結局深深衝擊了她的價值觀。正因為這宗案件，促使她放棄大好前途，主動降職到少年法庭，決心從根源阻止悲劇重演。劇集以此為切入點，不再停留於法庭上的唇槍舌劍，而是將鏡頭對準犯錯的少年背後，探討他們為何會走上成魔之路，主題沉重而發人深省。
言官金句剖析核心思想：「法庭係搵真相嘅地方」
劇集透過主角言官的對白，直接點出其核心思想。面對複雜的案件，她堅信「法庭係搵真相嘅地方」，並為此不惜一切。當她意識到家庭教育的崩壞，更說出「既然父母唔教，就由法庭幫你教」的警世之言，將法庭定位為守護青少年最後的防線。言官的內心獨白「我犯嘅錯，就由我去承擔，要阻止下一個惡魔少年嘅出現，就要由源頭著手」，更揭示了她背負著巨大的使命感與內心掙扎。這些金句不僅塑造了角色的鮮明個性，更為劇集奠定了探討嚴肅社會議題的基調。
《正義女神》五大看點揭秘 深入探討社會議題
綜合官方資料，《正義女神》的吸引力遠不止於演員陣容。劇集第五大看點明確指出，將「借大大小小的少年犯罪案件，探討各大社會議題，探索正邪的真正定義」。這意味著觀眾將跟隨劇情，一同思考當代社會面臨的種種問題，例如網絡欺凌、家庭關係疏離、教育制度的缺失等，是如何將一個個本應有美好將來的少年推向深淵。劇集不單純批判犯錯的少年，更試圖剖析背後的成因，挑戰觀眾對「正」與「邪」的既有定義，深度與廣度兼備。
劇集未播先引熱議 挑戰正邪真正定義
憑藉其深刻的社會議題探討，《正義女神》在播出前已成功引起廣泛關注。除了佘詩曼的神級演技、陳煒與阿佘的飆戲、許紹雄的告別作及譚耀文的回歸四大看點外，劇集對少年犯罪及人性正邪的深入挖掘，成為最受期待的一環。觀眾期待劇集能像《新聞女王》一樣，在帶來娛樂性的同時，也能引發社會性的反思與討論。究竟法庭能否成為教育的最後一道防線？正義的真正定義又是甚麼？這些沉重的問題，勢必在劇集播出後，成為全城熱議的焦點。