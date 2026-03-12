正義女神｜最新預告片公開盤點7大必睇位 佘詩曼首演法官獲關注 許紹雄珍貴遺作
1.佘詩曼延續女王氣場 挑戰法政界「文慧心」
繼《新聞女王》中的文慧心後，阿佘再次挑戰強悍職業女性角色，今次化身資深大律師言惠知。從曝光片段可見，佘詩曼身穿俐落深灰西裝，紮起髮髻戴上眼鏡，造型十分幹練專業，單憑眼神已展現出法官的威嚴氣勢。觀眾最愛看阿佘在職場上「大殺四方」，她在法庭上與對手展開連珠炮發的辯論，那種壓倒性的氣場與眼神，絕對係全劇的靈魂所在。佘詩曼早前接受訪問時表示：「因為未試過演律師題材，一直都想，因為有好大挑戰性，同埋為民請命、正義嘅角色好正。」
2.演繹非典型正義角色底色複雜引爆話題
這部劇名為《正義女神》，但阿佘的角色並非傳統意義上的「正人君子」。劇中探討的是「程序正義」與「結果正義」的衝突，言惠知在合法範圍內遊走灰色地帶，為了勝訴或達到目的，她會有不少令人爭議的手段。這種有缺陷、複雜的角色底色，讓演技更有發揮空間，亦為觀眾帶來更多思考空間。故事講述高等法院暫委法官言惠知在審理一宗少年天台殺人案時，發現真相並非表面般簡單，案件完結後她做出驚人舉動，主動申請降職擔任少年法庭裁判官，成為同儕眼中的「異類」。
3.許紹雄珍貴遺作成追看亮點
這是「Benz雄」許紹雄演藝生涯的最後一部作品，作為香港影視圈的常青樹，他在劇中與契女佘詩曼再次合作。許紹雄於2024年10月28日因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲，這部未播出的遺作如今更顯珍貴。無論是飾演慈父還是關鍵智囊，這都成為了觀眾緬懷這位傳奇綠葉王最後演技風采的珍貴影像。
4.譚耀文佘詩曼暌違20年再度合體火花四濺
劇中另一大亮點是佘詩曼與譚耀文的再度合作，兩人自2004年《無名天使3D》後，暌違約20年再度攜手。譚耀文在劇中飾演心思縝密的檢控官「邱光正」，兩位實力派老搭檔「火星撞地球」般的對手戲，絕對是演技保證。從預告片段可見，兩人在法庭上的高手過招既有職場較量，亦有情感戲份，展現出成熟演員之間的默契與火花。網民都激讚兩人的再度合作：「等咗20年終於再見佢哋合作」。
5.陳煒強勢加盟雙女主張力爆燈
實力派女星陳煒在劇中飾演星級大律師「高淑樺」，與佘詩曼之間不論是法庭上的控辯交鋒，還是法律理念的碰撞，都讓這部劇集充滿了「雙女主」式的張力。兩位成熟女演員在專業領域的風采對決，預料會成為全劇最精彩的看點之一。此外，周嘉洛飾演法律界的「明日之星」鄭邵文，展現與平時喜劇形象不同的專業一面；戴祖儀則飾演直率的檢控官，加上蔣祖曼、馬貫東等好戲之人，陣容非常鼎盛。
6.佘詩曼挑戰大量法律專業對白展現視后功力
作為職業劇，《正義女神》的法庭辯論戲份極重，最考驗演員的台詞功力。阿佘以「快、準、狠」的對白處理見稱，在劇中要應付大量法律條文與邏輯嚴密的結案陳詞。從預告片段可見，佘詩曼處理複雜法律術語時游刃有餘，用語氣和節奏帶動觀眾入戲，絕對是視后級的示範。佘詩曼坦言：「其實我之前好驚嘅，但我拍完《新聞女王》之後，我就多咗少少信心囉，都可以挑戰吓。」
7.高質感服化道打造職場穿搭指南
阿佘在劇中的造型再次成為職場穿搭指南，不同於《新聞女王》中文慧心的幹練霸氣，佘詩曼在《正義女神》中的穿搭更偏向專業、高雅且具層次感。每一套出庭服飾或日常行政裝都經過精心設計，展現出成熟女性的魅力與專業感。作為優酷與TVB聯手打造的合拍劇，《正義女神》在製作規模與畫面質感上都有顯著提升，從目前釋出的片花可見，法庭戲的佈景考究，光影運用充滿電影感。
網民激讚期待爆燈直呼必追神劇
《正義女神》預告片流出後，網民反應熱烈，紛紛表達期待之情。有網民留言：「只要是啊佘，我都要看」、「啊啊啊啊啊，期待阿佘」、「期待《正義女神》播出，想睇埋Benz哥最後一部作品」。更有觀眾認為劇情似足Netflix韓國律政劇《少年法庭》，對於TVB能夠製作如此高質素的律政劇感到驚喜。不少人都表示這將是2026年開年必追的神劇，期待阿佘在法律界的精彩表現能夠再創收視奇蹟。