正義女神｜佘詩曼譚耀文《無名天使3D》後22年再合作 情侶升級夫婦默契爆燈

佘詩曼與譚耀文這對經典螢幕情侶終於再度合作！兩人繼2004年《無名天使3D》後闊別22年，今次在新劇《正義女神》中由昔日熱戀情侶升級為夫婦檔，關係設定大反轉令觀眾相當期待。更令人驚嘆的是，兩人凍齡功力深不可測，樣貌與當年相比幾乎沒有變化，網民紛紛讚嘆狀態「超班」，掀起無限遐想和熱烈討論。