正義女神｜佘詩曼譚耀文《無名天使3D》後22年再合作 情侶升級夫婦默契爆燈
佘詩曼譚耀文22年後再合作 情侶升級夫婦檔
《正義女神》於3月30日在翡翠台播出，佘詩曼與譚耀文這對久違的黃金拍檔終於重新同框。當年在《無名天使3D》中，兩人飾演歡喜冤家情侶形象深入民心，但最終未能修成正果。今次在《正義女神》中，兩人的關係由昔日的熱戀情侶晉升為成熟夫婦，角色背景與層次均有所遞增。根據官方故事大綱及預告片可見，兩人在《正義女神》中的夫妻關係最終也是以離婚收場，這與當年《無名天使3D》中未能修成正果的結局形成有趣對比。
《無名天使3D》感情線回顧 歡喜冤家最終錯過收場
回顧《無名天使3D》中姚麗花（佘詩曼飾演）與李堅強（譚耀文飾演）的感情線，兩人初遇於槍戰事件，一開始互相厭惡，姚麗花嫌李堅強自私怕事、口甜舌滑，他則視她為「災星」，屢次因她而倒霉。其後李堅強因金錢動機主動追求姚麗花，而姚麗花則以連串「考驗」試探對方，兩人關係在互相折磨中逐漸拉近。然而這段關係建立在錯誤動機之上，感情基礎並不穩固。當李堅強選擇放棄之際，姚麗花才後知後覺發現自己已經動心，形成典型的「慢半拍」情感錯位。
譚耀文暌違20多年重返無綫 職場對手兼前夫角色矛盾
獲得多項演技大獎肯定的譚耀文，自《無名天使3D》後暌違20多年再度接拍無綫劇集。他飾演律政司副刑事檢控專員，更是阿佘在劇中的職場對手兼前夫。這段既矛盾又合拍的關係，配合譚耀文穩健的演技，無疑是全劇的一大靈魂。兩人從昔日的情侶關係到今次的前夫妻設定，角色層次更加豐富複雜。
譚耀文讚佘詩曼仍是少女 凍齡功力震撼網民
譚耀文出席「77工作室」春茗時，透露因鍾澍佳一通電話打來表示要救亡，他便二話不說返娘家接拍。他表示相隔多年再與佘詩曼合作，認為是上天送給他的禮物。譚耀文更大讚佘詩曼保養得宜，笑道「佢𠵱家都係少女，一日未嫁都係㗎，又保養得咁好」。網民看到兩人近照後，一致盛讚兩人的凍齡功力極深，樣貌與當年相比幾乎沒有變動，紛紛留言驚嘆二人狀態「超班」。
網民期待久違同框 盼新劇收視創佳績
不少網民對這對經典CP的回歸表示極度期待，留言「終於等到佘詩曼同譚耀文再合作」、「22年後再睇到佢哋真係好感動」、「希望今次可以有好結局」。亦有觀眾表示對兩人的演技充滿信心，認為這次合作必定能為《正義女神》帶來更多話題性和收視保證。譚耀文亦表示十分期待新劇播出，希望能夠取得理想收視成績。