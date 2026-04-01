正義女神｜高成彬紋身驚藏成魔真相 陳煒做錯一事 反令網民同情心痛

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TVB熱播劇集《正義女神》30/4迎來第24集震撼高潮，劇情發展迎來驚天大反轉！一直以為是單純的法庭攻防戰，估唔到竟然演變成一場令人心寒的心理驚悚悲劇。「言惠知」佘詩曼在庭上出奇制勝，成功令「邱天雪」樂珈嘉無罪釋放，但真正的戲肉才剛剛開始。「高淑樺」陳煒隻身前往偏僻村屋企圖銷毀犯罪證據，卻意外揭開一段塵封往事，發現17歲的高成彬（劉倬昕飾）令人毛骨悚然的成魔之路，背後竟然隱藏著極大洋蔥，引發觀眾瘋狂熱議。

正義女神第24集佘詩曼庭上大反擊

劇情進入白熱化階段，「言惠知」佘詩曼在重審時展現神級演技，向法官提交全新線索並傳召「高成彬」劉倬昕出庭作供。面對佘詩曼的連番質疑，劉倬昕原本胸有成竹地避重就輕，聲稱與死者「張景翔」馮皓揚只是普通朋友。怎料佘詩曼隨即拋出震撼彈，當庭播放案發現場針孔攝錄機拍下的關鍵影片，力證兇案現場絕對有第三者存在，而且身形與劉倬昕完全吻合。加上一個遊戲網站的侮辱性留言成為殺人動機，鐵證如山之下，陪審團最終裁定「邱天雪」樂珈嘉當庭無罪釋放，法庭戲碼絕對是型到爆燈。

陳煒村屋毀證驚揭劉倬昕成魔之路

正當大家以為案件告一段落，裁判官邵文下令徹查到底，而「高淑樺」陳煒本來打算在休庭期間將「高成彬」劉倬昕送走，卻被警方成功攔截並收押。心急如焚的陳煒擺脫偉迪跟蹤後，匆忙趕到荒涼村屋企圖銷毀所有犯罪證據。就在動手之際，劇情迎來最恐怖反轉，她意外發現一個神秘紋身圖案以及劉倬昕兒時的錄音帶。這些充滿懸疑感的具象元素，瞬間喚醒了陳煒的痛苦回憶，原來劉倬昕根本不是天生冷血的惡魔，他令人心寒的變態行為，全因小時候經歷過極度嚴重的心理創傷，原生家庭親手將純真孩童推向萬劫不復的深淵。高成彬被陳煒發現手臂上的聲紋紋身，他詭異地表示這紋身「記錄我人生中最快樂嘅時光」，也是小時候對母親陳煒的愛。原來當年因母親忙於工作，他在車上不幸遭綁架，與綁匪糾纏間卻意外令綁匪死亡，這事件嚴重影響高成彬心理，更令他踏上成魔之路！

網民激辯天生邪惡與後天創傷

大批觀眾對「高成彬」的悲慘遭遇表示震驚。不少網民留言激讚演員表現：「佘詩曼庭上質問那一幕真係型到爆燈，氣場完全壓倒對手！」同時也有大量觀眾對原生家庭的傷害感到心痛，紛紛表示：「估唔到真相竟然係咁，聽到兒時錄音真係恐怖到心寒，完全係一套心理驚悚片！」、「原來惡魔真係被逼出來，高淑樺先係最自私嗰個，睇到好想喊！」網民的熱烈討論成功將劇集熱度推上頂峰，大家都急不及待想知道這場悲劇最終會如何收科。

正義女神 佘詩曼 「高成彬」劉倬昕被成為被告。（圖片來源：myTV Super）
「高成彬」劉倬昕被成為被告。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 陳煒發現兒子成彬的紋身！（圖片來源：TVB）
陳煒發現兒子成彬的紋身！（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 陳煒發現紋身圖為成彬兒時錄音憶往事。（圖片來源：myTV Super）
陳煒發現紋身圖為成彬兒時錄音憶往事。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 原來「高成彬」劉倬昕根本不是天生惡魔，只是因小時候的一個創傷。（圖片來源：myTV Super）
原來「高成彬」劉倬昕根本不是天生惡魔，只是因小時候的一個創傷。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 高成彬因母親忙於工作，令他不幸落入綁匪手中。（圖片來源：myTV Super）
高成彬因母親忙於工作，令他不幸落入綁匪手中。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 高成彬與綁匪糾纏期間，意外令綁匪死亡。（圖片來源：myTV Super）
高成彬與綁匪糾纏期間，意外令綁匪死亡。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 陳煒繼續用眼神演戲！（圖片來源：myTV Super）
陳煒繼續用眼神演戲！（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 陳煒無底線愛錫成彬。（圖片來源：myTV Super）
陳煒無底線愛錫成彬。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 「高淑樺」陳煒為了補償兒子而作出無底線的包庇。（圖片來源：myTV Super）
「高淑樺」陳煒為了補償兒子而作出無底線的包庇。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 高成彬再次被捕。（圖片來源：myTV Super）
高成彬再次被捕。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 「邱天雪」樂珈嘉無罪釋放。（圖片來源：myTV Super）
「邱天雪」樂珈嘉無罪釋放。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 「言惠知」佘詩曼成功為繼女洗冤。（圖片來源：myTV Super）
「言惠知」佘詩曼成功為繼女洗冤。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 佘詩曼庭外勸陳煒做正確的事。（圖片來源：myTV Super）
佘詩曼庭外勸陳煒做正確的事。（圖片來源：myTV Super）

圖片來源：TVB、myTV Super資料或影片來源：原文刊於新假期

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