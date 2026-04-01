正義女神｜高成彬紋身驚藏成魔真相 陳煒做錯一事 反令網民同情心痛
正義女神第24集佘詩曼庭上大反擊
劇情進入白熱化階段，「言惠知」佘詩曼在重審時展現神級演技，向法官提交全新線索並傳召「高成彬」劉倬昕出庭作供。面對佘詩曼的連番質疑，劉倬昕原本胸有成竹地避重就輕，聲稱與死者「張景翔」馮皓揚只是普通朋友。怎料佘詩曼隨即拋出震撼彈，當庭播放案發現場針孔攝錄機拍下的關鍵影片，力證兇案現場絕對有第三者存在，而且身形與劉倬昕完全吻合。加上一個遊戲網站的侮辱性留言成為殺人動機，鐵證如山之下，陪審團最終裁定「邱天雪」樂珈嘉當庭無罪釋放，法庭戲碼絕對是型到爆燈。
陳煒村屋毀證驚揭劉倬昕成魔之路
正當大家以為案件告一段落，裁判官邵文下令徹查到底，而「高淑樺」陳煒本來打算在休庭期間將「高成彬」劉倬昕送走，卻被警方成功攔截並收押。心急如焚的陳煒擺脫偉迪跟蹤後，匆忙趕到荒涼村屋企圖銷毀所有犯罪證據。就在動手之際，劇情迎來最恐怖反轉，她意外發現一個神秘紋身圖案以及劉倬昕兒時的錄音帶。這些充滿懸疑感的具象元素，瞬間喚醒了陳煒的痛苦回憶，原來劉倬昕根本不是天生冷血的惡魔，他令人心寒的變態行為，全因小時候經歷過極度嚴重的心理創傷，原生家庭親手將純真孩童推向萬劫不復的深淵。高成彬被陳煒發現手臂上的聲紋紋身，他詭異地表示這紋身「記錄我人生中最快樂嘅時光」，也是小時候對母親陳煒的愛。原來當年因母親忙於工作，他在車上不幸遭綁架，與綁匪糾纏間卻意外令綁匪死亡，這事件嚴重影響高成彬心理，更令他踏上成魔之路！
網民激辯天生邪惡與後天創傷
大批觀眾對「高成彬」的悲慘遭遇表示震驚。不少網民留言激讚演員表現：「佘詩曼庭上質問那一幕真係型到爆燈，氣場完全壓倒對手！」同時也有大量觀眾對原生家庭的傷害感到心痛，紛紛表示：「估唔到真相竟然係咁，聽到兒時錄音真係恐怖到心寒，完全係一套心理驚悚片！」、「原來惡魔真係被逼出來，高淑樺先係最自私嗰個，睇到好想喊！」網民的熱烈討論成功將劇集熱度推上頂峰，大家都急不及待想知道這場悲劇最終會如何收科。