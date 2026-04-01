正義女神｜高成彬紋身驚藏成魔真相 陳煒做錯一事 反令網民同情心痛

TVB熱播劇集《正義女神》30/4迎來第24集震撼高潮，劇情發展迎來驚天大反轉！一直以為是單純的法庭攻防戰，估唔到竟然演變成一場令人心寒的心理驚悚悲劇。「言惠知」佘詩曼在庭上出奇制勝，成功令「邱天雪」樂珈嘉無罪釋放，但真正的戲肉才剛剛開始。「高淑樺」陳煒隻身前往偏僻村屋企圖銷毀犯罪證據，卻意外揭開一段塵封往事，發現17歲的高成彬（劉倬昕飾）令人毛骨悚然的成魔之路，背後竟然隱藏著極大洋蔥，引發觀眾瘋狂熱議。