正義女神｜佘詩曼為救愛女淚崩大反擊 李成昌神級演技 網民激讚睇到喊

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TVB熱播劇集《正義女神》本周正式踏入結局篇，劇情發展迎來震撼反轉！除了「言惠知」佘詩曼與「高淑樺」陳煒的法庭大戰進入白熱化階段，入行47年的「老戲骨」李成昌壓軸登場，以神級演技震撼全網。向來被封為「御用奸角」的他，這次竟然大反轉飾演正氣凜然的「方官」，更牽涉一宗跨越30年的恐怖冤案。究竟這位大法官背後隱藏著甚麼驚天秘密？他與佘詩曼聯手揭開司法界黑幕的精彩情節，絕對是全劇最大看點，成功激發全城觀眾的強烈好奇心。

佘詩曼陳煒法庭大戰極震撼

隨著劇情步入尾聲，法庭上的交鋒越演越烈。「言惠知」佘詩曼在庭上成功證明警方破壞證物鏈的完整性，令「邱天雪」樂珈嘉出獄在望。然而，「高淑樺」陳煒卻在關鍵時刻使出陰招，強行令案件進入重審階段。面對繼女因壓力崩潰割腕自殺的慘況，佘詩曼在23集預告片中更演技爆發，熱淚盈眶講到現在最想與女兒一起，所以無論如何都要將這宗冤案查個水落石出。與此同時，案件的真正突破口落在擁有音波紋身的「高成彬」劉倬昕身上。更令人震驚的是，這宗案件竟然牽扯出30多年前由警司「陳本樹」林溥來及律政司副刑事檢控專員「崔嘉智」何啟南等人合謀隱瞞的魏榮晉殺妻案，龐大的利益集團為了掩飾過失，不惜犧牲無辜少女，劇情發展峰迴路轉。

李成昌神級演技壓場感十足

在這場錯綜複雜的權力遊戲中，飾演「方官」的李成昌成為了破局的關鍵人物。這宗長達30年的錯審案件猶如大山般壓在他的心頭，成為他司法生涯中最大的遺憾與污點。劇中一幕他因為受到律政司施壓，與「洪思義」許紹雄展開激烈舌戰，將大法官不容侵犯的威嚴氣場展現得淋漓盡致。面對許紹雄的嬉皮笑臉，李成昌以強勢姿態還擊，兩人勢均力敵的對手戲火花四濺。他一直默默期待重新審訊的到來，最終在退休離開司法界之際，牽扯出這宗隱藏多年的司法界黑幕，其充滿感染力的精湛演出讓觀眾拍案叫絕。

入行47年親揭拒跳槽驚人內幕

面對外界對其角色的熱烈討論，入行47年的李成昌親自為「方官」這個角色平反。他坦言以往塑造過無數經典反派，導致這次一出場就被誤會，他笑言第一次做大法官，「唔好成日要我做奸㗎！一個咁高權力嘅法官，最後做出咁嘅決定，改變咗好多嘢。」回顧多年的演藝生涯，他透露當年憑處境劇《香港81》賺到人生第一層樓和第一部車，最高峰時期一年更獲發24個月薪金。對於多年來一直留守TVB，他大爆曾經拒絕王維基挖角的真相：「到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」

網民激讚老戲骨演出超催淚

李成昌這次破格飾演正派法官，成功在網絡上掀起熱烈迴響，大批觀眾對他的神級演技給予高度評價。許多網民對於他終於「改邪歸正」感到驚喜萬分，紛紛在討論區留言表示：「第一次看你做好人，感人啊！」、「我覺得方官做得好，現實有冇呢種好官咧？！昌哥加油！」也有不少看慣他演反派的忠實粉絲笑言一直保持警惕：「看多了你演壞人，沒到後面總覺得得你是甚麼深藏不露的壞人。」更有觀眾被他內心充滿掙扎的演繹深深打動，直指：「如果最後一集你内心掙扎多一陣就好了。」可見這位資深演員的魅力依然無法擋，完美演活了這個充滿層次感的複雜角色。

正義女神 佘詩曼 陳煒飾演的高淑樺發現兒子高成彬手腕上的音波紋身，驚覺親生骨肉極可能是殺人真兇。（圖片來源：TVB）
陳煒飾演的高淑樺發現兒子高成彬手腕上的音波紋身，驚覺親生骨肉極可能是殺人真兇。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 高淑樺知道兒子偷偷回港，並在一處隱蔽民宅內找到兒子。（圖片來源：myTV Super）
高淑樺知道兒子偷偷回港，並在一處隱蔽民宅內找到兒子。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 高成彬手腕上有一個類似音波的獨特紋身，這個特徵與兇案線索完全吻合（圖片來源：TVB）
高成彬手腕上有一個類似音波的獨特紋身，這個特徵與兇案線索完全吻合（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 邱天雪出庭倍感壓力。（圖片來源：TVB）
邱天雪出庭倍感壓力。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 佘詩曼面對女兒割腕輕生痛徹心扉，誓要查出真相還愛女清白。（圖片來源：TVB）
佘詩曼面對女兒割腕輕生痛徹心扉，誓要查出真相還愛女清白。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 阿佘看著愛女手腕上觸目驚心的傷痕與血跡，兩夫婦痛徹心扉。（圖片來源：myTV Super）
阿佘看著愛女手腕上觸目驚心的傷痕與血跡，兩夫婦痛徹心扉。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 阿佘這場崩潰喊戲，演技大爆發！（圖片來源：myTV Super）
阿佘這場崩潰喊戲，演技大爆發！（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 阿佘與譚耀文無論如何都要將這宗冤案查個水落石出。（圖片來源：myTV Super）
阿佘與譚耀文無論如何都要將這宗冤案查個水落石出。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 兩大視后在劇中展開最強母愛對決，二人激烈交鋒讓觀眾大呼過癮！（圖片來源：myTV Super）
兩大視后在劇中展開最強母愛對決，二人激烈交鋒讓觀眾大呼過癮！（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 陳煒勸阿佘女兒認誤殺，唇槍舌劍。（圖片來源：myTV Super）
陳煒勸阿佘女兒認誤殺，唇槍舌劍。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 兩個母親正義大對決。（圖片來源：myTV Super）
兩個母親正義大對決。（圖片來源：myTV Super）
正義女神 佘詩曼 飾演「方官」的李成昌成為了破局的關鍵人物。（圖片來源：優酷）
飾演「方官」的李成昌成為了破局的關鍵人物。（圖片來源：優酷）
正義女神 佘詩曼 劇中一幕李成昌因為受到律政司施壓，與許紹雄展開激烈舌戰。（圖片來源：優酷）
劇中一幕李成昌因為受到律政司施壓，與許紹雄展開激烈舌戰。（圖片來源：優酷）
正義女神 佘詩曼 入行47年的李成昌親自為「方官」這個角色平反。（圖片來源：優酷）
入行47年的李成昌親自為「方官」這個角色平反。（圖片來源：優酷）

圖片來源：myTV Super、TVB、優酷資料或影片來源：原文刊於新假期

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