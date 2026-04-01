正義女神｜佘詩曼為救愛女淚崩大反擊 李成昌神級演技 網民激讚睇到喊
佘詩曼陳煒法庭大戰極震撼
隨著劇情步入尾聲，法庭上的交鋒越演越烈。「言惠知」佘詩曼在庭上成功證明警方破壞證物鏈的完整性，令「邱天雪」樂珈嘉出獄在望。然而，「高淑樺」陳煒卻在關鍵時刻使出陰招，強行令案件進入重審階段。面對繼女因壓力崩潰割腕自殺的慘況，佘詩曼在23集預告片中更演技爆發，熱淚盈眶講到現在最想與女兒一起，所以無論如何都要將這宗冤案查個水落石出。與此同時，案件的真正突破口落在擁有音波紋身的「高成彬」劉倬昕身上。更令人震驚的是，這宗案件竟然牽扯出30多年前由警司「陳本樹」林溥來及律政司副刑事檢控專員「崔嘉智」何啟南等人合謀隱瞞的魏榮晉殺妻案，龐大的利益集團為了掩飾過失，不惜犧牲無辜少女，劇情發展峰迴路轉。
李成昌神級演技壓場感十足
在這場錯綜複雜的權力遊戲中，飾演「方官」的李成昌成為了破局的關鍵人物。這宗長達30年的錯審案件猶如大山般壓在他的心頭，成為他司法生涯中最大的遺憾與污點。劇中一幕他因為受到律政司施壓，與「洪思義」許紹雄展開激烈舌戰，將大法官不容侵犯的威嚴氣場展現得淋漓盡致。面對許紹雄的嬉皮笑臉，李成昌以強勢姿態還擊，兩人勢均力敵的對手戲火花四濺。他一直默默期待重新審訊的到來，最終在退休離開司法界之際，牽扯出這宗隱藏多年的司法界黑幕，其充滿感染力的精湛演出讓觀眾拍案叫絕。
入行47年親揭拒跳槽驚人內幕
面對外界對其角色的熱烈討論，入行47年的李成昌親自為「方官」這個角色平反。他坦言以往塑造過無數經典反派，導致這次一出場就被誤會，他笑言第一次做大法官，「唔好成日要我做奸㗎！一個咁高權力嘅法官，最後做出咁嘅決定，改變咗好多嘢。」回顧多年的演藝生涯，他透露當年憑處境劇《香港81》賺到人生第一層樓和第一部車，最高峰時期一年更獲發24個月薪金。對於多年來一直留守TVB，他大爆曾經拒絕王維基挖角的真相：「到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」
網民激讚老戲骨演出超催淚
李成昌這次破格飾演正派法官，成功在網絡上掀起熱烈迴響，大批觀眾對他的神級演技給予高度評價。許多網民對於他終於「改邪歸正」感到驚喜萬分，紛紛在討論區留言表示：「第一次看你做好人，感人啊！」、「我覺得方官做得好，現實有冇呢種好官咧？！昌哥加油！」也有不少看慣他演反派的忠實粉絲笑言一直保持警惕：「看多了你演壞人，沒到後面總覺得得你是甚麼深藏不露的壞人。」更有觀眾被他內心充滿掙扎的演繹深深打動，直指：「如果最後一集你内心掙扎多一陣就好了。」可見這位資深演員的魅力依然無法擋，完美演活了這個充滿層次感的複雜角色。