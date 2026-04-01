正義女神｜佘詩曼為救愛女淚崩大反擊 李成昌神級演技 網民激讚睇到喊

TVB熱播劇集《正義女神》本周正式踏入結局篇，劇情發展迎來震撼反轉！除了「言惠知」佘詩曼與「高淑樺」陳煒的法庭大戰進入白熱化階段，入行47年的「老戲骨」李成昌壓軸登場，以神級演技震撼全網。向來被封為「御用奸角」的他，這次竟然大反轉飾演正氣凜然的「方官」，更牽涉一宗跨越30年的恐怖冤案。究竟這位大法官背後隱藏著甚麼驚天秘密？他與佘詩曼聯手揭開司法界黑幕的精彩情節，絕對是全劇最大看點，成功激發全城觀眾的強烈好奇心。