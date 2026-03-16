正義女神 劇情線上看｜追劇日曆 角色演員起底佘詩曼文頌嫻再度合作

佘詩曼睽違多時再度回歸律政劇題材，與久違20年的金像男配角譚耀文強勢合作，加上許紹雄演藝生涯畢業作品加持，《正義女神》未播先轟動。這部以少年法庭為背景的時裝法律劇，不僅集結多位實力派演員，更有文頌嫻相隔19年重返TVB熒幕，挑戰素顏演出母親角色，劇情張力十足令人期待。