正義女神 劇情線上看｜追劇日曆 角色演員起底佘詩曼文頌嫻再度合作
正義女神 劇情線上看｜佘詩曼主動降職震撼同儕
《正義女神》故事圍繞高等法院暫委法官言惠知展開，正值事業巔峰的她在審理一宗少年天台殺人案時，發現案情遠比表面複雜。案件完結後，言官做出驚人決定，不惜放棄大好前途，主動申請從高等法院降職轉任少年法庭裁判官，成為同行眼中的異類。來到少年法庭後，她遇上各懷心思的同僚，包括一心上位不擇手段的年輕裁判官鄭邵文，以及即將退休看似無所事事的主任裁判官洪思義。
《正義女神》線上看｜3月16日優酷搶先播出
《正義女神》全劇共25集，採用雙平台播放模式。優酷會員可於3月16日中午12時起率先收看，首更3集後每日更新一集，SVIP更可搶先觀看。至於非會員觀眾，則需等到3月30日起在TVB翡翠台逢周一至五晚上8時30分播出。這種分階段播放策略，既滿足付費用戶的搶先需求，也照顧到免費觀眾的收視習慣。
《正義女神》1至5集分集劇情｜
第1集劇情（待更新）
《正義女神》高成彬起底｜劉倬昕港大碩士學歷曝光 7歲已經係資優生
第2集劇情（待更新）
第3集劇情（待更新）
第4集劇情（待更新）
第5集劇情（待更新）
《正義女神》6至10集分集劇情｜
《正義女神》11至15集分集劇情｜
《正義女神》16至20集分集劇情｜
《正義女神》21至25集大結局分集劇情｜
譚耀文陳煒法庭激烈對決
劇中言惠知將面對一連串棘手的未成年人重案，包括縱火案、校園霸凌案、家暴案等社會熱點議題。她不僅要與職場對手兼前夫邱光正針鋒相對，更要與資深大律師高淑樺在法庭上激烈交鋒。言官起初獨行獨斷的作風引起同儕不滿，但隨著時間推移，她擇善固執的態度讓身邊的人重新思考司法正義的真正意義，逐漸化敵為友。
文頌嫻素顏挑戰慘情母親角色
48歲的文頌嫻相隔19年重返TVB，在《正義女神》中挑戰演出母親角色。她透露角色相當悲慘，「一出場我個仔就死咗」，劇情極度崩潰。為了貼近角色，她更需要素顏上陣並刻意弄得憔悴，十場戲有九場都是哭戲。文頌嫻坦言拍攝期間因為角色情感沉重，甚至沒有與好姊妹佘詩曼閒聊，每次到現場都要獨自入戲，收工後才能打招呼。
劉倬昕港大高材生演少年犯
年輕演員陣容同樣亮眼，其中劉倬昕飾演少年犯高成彬備受關注。這位24歲的港大犯罪學碩士畢業生，曾是田徑港隊代表，專長400米短跑，更以DSE Best5 29分佳績考入香港大學。2021年透過藝員訓練班加入TVB後，她曾在J2節目《我要瞓鬥》中60小時不眠不休奪得冠軍，贏得10萬元獎金。除了劉倬昕外，其他年輕演員包括馮皓揚、陳若思、劉展霆及樂珈嘉等，為劇集注入新鮮活力。