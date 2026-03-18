正義女神｜少年犯劉倬昕超狂背景起底！港大碩士兼龍舟世錦賽季軍？

《正義女神》中飾演陰沉少年犯的劉倬昕，憑藉精湛演技一夜爆紅，但現實中的她竟然是個「文武雙全」的超級學霸！其超狂背景被網民大起底後，發現她不但是香港大學碩士，更是體壇健將，與劇中角色形成極大反差，震驚一眾網民！