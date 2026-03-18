正義女神｜少年犯劉倬昕超狂背景起底！港大碩士兼龍舟世錦賽季軍？
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《正義女神》中飾演陰沉少年犯的劉倬昕，憑藉精湛演技一夜爆紅，但現實中的她竟然是個「文武雙全」的超級學霸！其超狂背景被網民大起底後，發現她不但是香港大學碩士，更是體壇健將，與劇中角色形成極大反差，震驚一眾網民！
「學霸演員」劉倬昕猛料嚇人 港大犯罪學碩士畢業
劉倬昕在劇中演活少年犯，原來現實中她對犯罪學有深入研究！她畢業於香港大學，擁有一級榮譽的語言學及性別研究學位，其後更修畢犯罪學碩士，絕對是娛圈罕見的學霸。據悉她中學就讀名校拔萃女書院，DSE考獲Best 5 29分的佳績，更早在7歲時被驗證為資優生，讀書生涯戰績彪炳。她更透露將於今年9月再度進修，攻讀教育相關的深造文憑，好學不倦的精神令人佩服。
劉倬昕曾挑戰60小時不眠不休 贏10萬獎金兼龍舟世錦賽奪獎
劉倬昕不只會讀書，體育及演藝才華同樣驚人！她曾是龍舟運動員，更贏得龍舟世界錦標賽季軍；同時亦是田徑好手，曾以全國大學生400米亞軍的身份代表香港出戰各項國際賽事。演藝方面，她曾在J2節目《我要瞓鬥》中，成功挑戰60小時不眠不休，勇奪冠軍並贏得100,000元獎金，意志力驚人！其後在《福祿壽訓練學院》中，更上演撼爆頭的「人肉籃球」表演，出位演出令人印象深刻。
劉倬昕2021年意外入行 5年內默默耕耘終憑少年犯彈起
現年26歲的劉倬昕，原來在2021年因陪同友人面試而意外考入第31期TVB藝員訓練班，自此展開演藝事業。入行短短5年，她已參演過《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《臥底嬌娃》等多部劇集，雖然多數是配角，但她默默耕耘，不斷磨練演技。今次終憑《正義女神》的「高成彬」一角成功彈起，證明了機會是留給有準備的人。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期