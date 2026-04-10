正義女神｜25歲區明妙演活15歲少年犯！法庭爆Seed反差萌獲網民激讚

昨晚（9日）《正義女神》中，有「TVB御用學生妹」之稱的25歲區明妙演技大爆發，飾演15歲少年犯在庭上連環爆Seed，情緒極為激動。她淚眼汪汪控訴公義不存，但鼓腮扁嘴的可愛模樣卻形成強烈反差，究竟這位童顏女神如何憑藉反差萌演技，引發網民洗版式討論？