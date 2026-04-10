正義女神｜25歲區明妙演活15歲少年犯！法庭爆Seed反差萌獲網民激讚
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昨晚（9日）《正義女神》中，有「TVB御用學生妹」之稱的25歲區明妙演技大爆發，飾演15歲少年犯在庭上連環爆Seed，情緒極為激動。她淚眼汪汪控訴公義不存，但鼓腮扁嘴的可愛模樣卻形成強烈反差，究竟這位童顏女神如何憑藉反差萌演技，引發網民洗版式討論？
昨晚法庭爆Seed 敵意眼神超搶Fo
在「淋紅油刑毁案」中，區明妙飾演的15歲少女梁安娜因母親醫療事故離世、涉事醫生卻獲撤控而遷怒於檢控官光正（譚耀文飾），向他潑紅油洩憤。安娜在庭上表現得極度偏激，不僅不肯認罪，更因感到公義蕩然無存而情緒失控，連環爆Seed大叫：「我有淋油，但我冇做錯」、「我冇罪，有罪嘅係你哋」、「呢個世界根本就冇公義」。她充滿敵意的眼神配上激動的控訴，畫面極具張力，相關截圖昨晚更在網絡上引發洗版，成功搶Fo。
25歲演15歲零違和 「御用學生妹」求突破
現年25歲的區明妙，因擁有可愛的包包面Baby Face，一直被封為「TVB御用學生妹」。這次她以鬈髮造型上陣飾演15歲少年犯，外型上依然零違和感，無論是鼓起泡腮或是扁嘴都充滿少女感。雖然經常飾演學生角色，但區明妙坦言希望挑戰更多元化的戲路，期望將來能遇上像高成彬一樣的「極端角色」，她表示：「咁就可以過足演戲癮，亦可以畀觀眾睇到自己好唔同嘅一面。」這次的偏激角色，正正是她展現實力、尋求突破的好機會。
網民洗版激讚 「嬲都嬲得Cute過人」
劇集播出後，區明妙的演出隨即引起內地及香港網民熱議，輿論一面倒激讚其「反差萌」演技。不少網民留言大讚她「嬲都嬲得Cute過人」，認為她成功演活了角色的內心掙扎。網民紛紛留言：「鼓起泡腮個樣好可愛，完全唔似25歲！」、「平時見佢都係做乖乖女，今次爆Seed好有驚喜！」、「佢啲眼神好有戲，睇到好肉緊！」、「呢個角色好有發揮，妙妙做得好好！」、「又可愛又可憐，演技大進步！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期