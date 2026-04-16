正義女神｜周嘉洛爆阿佘法庭突發詭異笑聲！全場忍笑勁辛苦嚇到NG震驚網民
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《正義女神》劇組上週四（4月9日）晚驚傳爆笑意外！主角周嘉洛、蔣祖曼、馬貫東開Live陪睇劇，竟大爆視后佘詩曼（阿佘）在片場的驚人行徑，一場嚴肅法庭戲因阿佘突如其來的「詭異笑聲」而徹底失控，導致全體NG，究竟這位「言官」的笑聲有多大威力？
周嘉洛蔣祖曼憶述法庭驚魂 佘詩曼一笑全場崩潰
上週四晚myTV SUPER 33台直播氣氛熾熱，周嘉洛與蔣祖曼向近40,000名觀眾分享了一段畢生難忘的NG經歷。據兩人憶述，在拍攝一場氣氛極度嚴肅的法庭戲時，全場正專心投入，飾演言官的佘詩曼卻突然發出一下「詭異笑聲」，瞬間打破所有人的專注力。周嘉洛與蔣祖曼坦言當時首當其衝，在鏡頭前拼命忍笑，忍到面容扭曲，但最終防線崩潰，導致全場工作人員跟著爆笑，導演只好無奈喊NG收場！
馬貫東自爆首遇阿佘勁騰雞 全靠女神溫柔鼓勵過關
相比周嘉洛和蔣祖曼的「忍笑地獄」，馬貫東則分享了另一段與阿佘合作的溫馨往事。他自爆多年前第一次與這位視后級前輩合作時，心情極度緊張，導致拍攝時不停NG，表現失準。就在他感到徬徨之際，阿佘並無責怪，反而溫柔地上前鼓勵他，給予信心。馬貫東坦言全靠阿佘的暖心舉動，他才能順利克服緊張情緒完成拍攝，與這次直播中爆出的「詭異笑聲」事件，形成強烈又有趣的對比。
網民洗版狂收近4萬留言 求公開NG片：言官連笑聲都有戲
這次直播互動極為成功，聊天室被粉絲瘋狂洗版，錄得近40,000則留言。網民對劇集和演員讚不絕口：「正義女神好好睇！」、「周嘉洛帥出新高度！」、「蔣祖曼真係好溫柔 ~」。而當阿佘的NG趣事爆出後，網民反應更是熱烈，紛紛留言要求公開絕密片段：「求片段！」、「言官連笑聲都有戲！」更有粉絲「周嘉洛金城安」趁機向偶像求生日祝福並成功獲偶像回覆，引來全場羨慕。亦有網民大讚馬貫東的冷知識環節：「阿東好叻呀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期