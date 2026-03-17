正義女神幾時播？粵語線上看1-12集劇情劇透 優酷追劇日曆結局成熱搜
《正義女神》3月16日優酷率先上線
《正義女神》全劇共25集，採用雙平台播放模式。優酷會員可於3月16日中午12時率先收看，首日更新3集，其後3月17日至22日每日更新1集，SVIP用戶更可搶先觀看下一集內容。至於免費觀眾則需要等到3月30日，屆時TVB翡翠台將於逢星期一至五晚上8時30分播出。
佘詩曼挑戰法官角色劇情引人入勝
劇集講述高等法院暫委法官言惠知在審理少年天台殺人案後，發現真相並非表面般簡單，決定放棄前途主動申請降職至少年法庭擔任裁判官。她在新崗位遇上各懷心思的同僚，包括急於上位的年輕裁判官鄭邵文，以及即將退休的主任裁判官洪思義，三人在處理各種少年重案過程中逐漸建立默契。
譚耀文陳煒強勢回歸主要演員陣容亮眼
主要演員陣容方面，佘詩曼飾演女主角言惠知，譚耀文則飾演律政司副刑事檢控專員邱光正，同時是言惠知的職場對手兼前夫。陳煒飾演資深大律師高淑樺，與言惠知展開激烈法庭對決。周嘉洛飾演年輕裁判官鄭邵文，許紹雄則飾演主任裁判官洪思義，這也是他的演藝生涯畢業作品。
文頌嫻19年後重返TVB挑戰母親角色
特別值得一提的是，48歲的文頌嫻相隔19年重返TVB拍劇，在《正義女神》中挑戰母親角色。她透露角色在第一集登場後因發現兒子之死與「惡魔少年」高成彬有關，在持刀挾持對方期間被警員擊斃，戲份雖然不多但極具戲劇張力。文頌嫻更表示為了角色需要素顏上陣並刻意弄得憔悴，十場戲有九場都是哭戲。
劉倬昕等新生代演員備受矚目
新生代演員方面，港大犯罪學碩士畢業的劉倬昕飾演少年犯高成彬，她曾是田徑港隊成員並在《我要瞓鬥》節目中獲得10萬元冠軍獎金。其他年輕演員包括馮皓揚飾演張景翔、陳若思飾演梁雅文、劉展霆飾演趙世孝，以及樂珈嘉飾演邱天雪等，為劇集注入新鮮血液。
佘詩曼獲文頌嫻大讚演技精湛
據梁靖琪透露，文頌嫻在拍攝現場對佘詩曼的表現讚不絕口，更表示「她肯定強過《新聞女王》」。佘詩曼回應指法庭戲份確實具挑戰性，特別是坐滿觀眾的法庭場面，但她享受這種前所未有的角色類型，希望未來能挑戰更多貼近現實生活的角色。
常見問題FAQ
Q: 《正義女神》幾時開始播？ A: 優酷會員3月16日中午12時開始，TVB翡翠台3月30日晚上8時30分開始。
Q: 全劇有幾多集？ A: 全劇共25集。
Q: 邊度可以線上看？ A: 優酷平台提供線上觀看服務，會員可提早收看。
Q: 主要演員有邊個？ A: 佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄領銜主演。
Q: 劇集講咩故事？ A: 講述法官言惠知在少年法庭處理各種青少年案件的故事。