鍾澍佳創意見底抄韓劇?! 長文披露《正義女神》創作理念 網民質疑避談抄襲爭議

《正義女神》開播四日便引發激烈爭議，一邊是優酷熱度直衝8,500，觀眾大讚佘詩曼演技精湛，另一邊卻被網民狠批抄襲韓劇《少年法庭》。面對鋪天蓋地的質疑聲浪，總監製鍾澍佳罕有親自撰寫長文回應，詳細解釋創作理念，曲線否認抄襲指控。