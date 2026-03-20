鍾澍佳創意見底抄韓劇?! 長文披露《正義女神》創作理念 網民質疑避談抄襲爭議
鍾澍佳長文回應《正義女神》創作初衷
鍾澍佳在社交平台發表逾千字長文，詳細交代《正義女神》的創作緣起。他透露故事源於製作《新聞女王2》期間，團隊搜集資料時發現全球各地校園少年惡性犯罪案件觸目驚心，「為什麼還沒真正長大的孩子，會做出這樣極端的事」。正因這些真實憾事，他與編劇團隊決定將少年犯罪議題獨立製作成完整作品，深入拆解和探討相關問題。鍾澍佳強調創作初衷並非「用極端案件獵奇來博眼球」，而是希望社會能關注站在人生十字路口的孩子們，看見他們犯錯背後被忽略的困境與無助。
《正義女神》被指抄韓劇《少年法庭》 3大撞橋位曝光 網民：連演員都抄埋
《正義女神》遭網民狂轟抄襲韓劇
劇集開播後隨即陷入抄襲風波，網民直接曝光對比圖指控《正義女神》完全複製《少年法庭》。批評者指出兩劇雙法官人設幾乎一模一樣，佘詩曼飾演的言惠知氣場強悍作風野性，許紹雄飾演的洪思義溫和親切，正好對應韓劇中金惠秀的冷面法官與金武烈的溫和法官組合。更令人咋舌的是選角安排，劇中26歲女演員劉倬昕反串14歲少年犯高成彬，與《少年法庭》中27歲女演員李妍反串少年犯白友成如出一轍，連中性妝造、陰沉眼神、聲淚俱下的自辯戲都極為相似。網民直斥「連演員都抄？作業交得太敷衍了吧」。
《正義女神》劇情多線敘事設計回應正義標準爭議
面對抄襲質疑之外，也有觀眾不滿劇集主題混亂，劇中案件一時審判少年犯、一時又將長者碰瓷黨提堂（碰巧長者正是法官和感化官親生母親），被指「一時一樣」難擺脫TVB模式，鍾澍佳在自辯長文中解釋，採用「多線索並行、串聯不同案件的創作手法」，是為了展現「從來不是一套唯一的、非黑即白的正義標準」。他表示劇中不同法官、檢控官、律師面對犯錯少年時態度截然不同，這些差異與碰撞正好映射少年司法體系最真實的多元視角。鍾澍佳特別提到女主角言惠知的轉變，「最初就是抱著非黑即白的信念進入司法體系的，直到來到少年法庭，她才真正開始重新理解正義的含義」。他強調少年司法的終點從來不是宣判那一刻，而是這些孩子之後的人生。
Fans力撐佳導作品有深度 批評者狠批創意見底
儘管抄襲爭議不斷，仍有不少觀眾力撐劇集質素。有網民留言「鍾導演的團隊還是很想拍出佳作的，希望您能再接再厲，拍出的經典力作」。另有觀眾大讚劇集深度，「《正義女神》真的很有追看性，也很有深度，鍾導您這部劇的很多題材值得我們去思考，能讓我們深刻反思」。特別是劉倬昕飾演的高成彬獲得一致好評，網民讚揚「高成彬的演員演得太好，期待能拿最佳新人獎」，認為她將反社會人格少年犯的病態心理演得入木三分。然而批評聲音依然強烈，質疑者堅持認為這是港劇原創力枯竭的鐵證，指責創作團隊只能抄襲國外成熟題材。