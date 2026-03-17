正義女神｜文頌嫻睽違20年回歸！拍檔佘詩曼片場送暖勁感人
廣告
初代女神文頌嫻（文女）驚喜回歸！在昨日（3月16日）首播的TVB新劇《正義女神》中，相隔長達20年再度亮相TVB劇集，與好閨蜜佘詩曼（阿佘）有多場精彩對手戲。文女更親自爆料，拍攝法庭戲時曾緊張到腳軟，全靠阿佘一句話瞬間化解，場面溫馨又感人！
文頌嫻演活喪子之母 網民驚艷：初代女神終極女神對決
在《正義女神》首兩集中，文頌嫻飾演一位痛失愛子的母親，其表現極具感染力，演技充滿張力，令不少觀眾為之動容。她與佘詩曼這對「鐵閨蜜」在劇中同場飆戲，更被網民形容為「港劇初代女神和終極女神對決」，大讚兩人火花十足，看得非常過癮。文頌嫻睽違多年的演出，一回歸就交出亮眼成績，實力不減當年。
文頌嫻自爆拍法庭戲腳軟 佘詩曼一句話秒緩和氣氛
雖然演技備受讚賞，但文頌嫻早前在社交網坦言，拍攝一場重要的法庭戲時曾感到巨大壓力。她憶述：「開拍前我跟佘說：『腿在發軟，怎麼辦？』」沒想到好姊妹佘詩曼秒回一句玩笑話：「那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處」，兩人隨即哈哈大笑，緊張氣氛瞬間被打破。阿佘的暖心舉動，盡顯兩人深厚的姊妹情誼。
文頌嫻為角色刻意減磅 敬業精神獲激讚
為了完美詮釋喪子母親的悲痛與憔悴，文頌嫻在拍攝前下足苦功。她透露自己為了角色下了決心減重：「為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅。」這種為藝術犧牲的敬業精神，讓網民大為感動和佩服。從為角色減磅到克服現場緊張，文頌嫻時隔20年的回歸，不僅帶來了精彩演出，更展現了資深演員的專業與投入。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期