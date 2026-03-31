正義女神｜49歲文頌嫻凍齡樣掀回憶殺！接拍竟開一窩心條件震驚網民

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久未露面的文頌嫻（文女）在《正義女神》客串演出，除了精湛演技，其多年不變的女神級顏值更掀起網民集體回憶！究竟這位童年女神為何答應復出？背後原來有一個與女兒有關的超窩心條件，相當感人！

文頌嫻不老顏值成焦點 網民夢回《錦繡良緣》

文頌嫻在劇中雖然飾演悲情母親，造型憔悴，但仍難掩其出眾氣質與凍齡美貌，與好姊妹佘詩曼珍貴同框的畫面，更成為網民焦點。不少看著她劇集長大的觀眾都大為驚喜，紛紛留言指勾起童年回憶，大讚她是永遠的女神，更有人直言因為她而重溫經典劇集《錦繡良緣》，可見其「童年女神」的地位依然穩固。

監製鍾澍佳親揭接拍內幕 文女窩心條件曝光

是次文頌嫻答應客串，原來是總監製鍾澍佳親自邀請。佳導受訪時親自揭開了邀請過程中的一段小插曲，原來文女答應接拍前，開出了一個與家庭有關的窩心條件。鍾澍佳透露：「佢話佢想同個女放完聖誕假先至開工。」作為人父的佳導對此表示完全理解，並立即答應：「咁我都係爸爸嚟架嘛，咁我梗係即刻同意啦。」這個小故事盡顯文頌嫻重視家庭的一面。

網民洗版大讚童年女神：「顏值還這麼能打」

對於文頌嫻久休復出，網民反應極為熱烈，留言區充滿了對她的讚美與懷念。「文頌嫻真是童年女神」、「顏值還這麼能打」、「小時候超級無敵喜歡她，《錦繡良緣》看了不下十多遍」、「就算憔悴依然還是美的」、「應該有阿佘，文頌嫻先會客串」、「保養得宜又交到戲，希望日後可得閒拍下劇都好」。

正義女神 文頌嫻 （圖片來源：TVB）
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正義女神 文頌嫻 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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