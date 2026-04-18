正義女神｜朱樂洺自揭患焦慮症食藥致發腫！再爆皮膚炎帶病頂硬上拍劇？

《正義女神》演員朱樂洺近日憑「謝家強」一角演技備受讚賞，但他昨晚卻在社交網站突然自揭，拍攝期間正飽受焦慮症及皮膚炎困擾，更因服藥導致身體發腫！他敬業地帶病完成拍攝，背後辛酸故事曝光後，引來大批網民留言表示心痛及支持。