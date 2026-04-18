正義女神｜朱樂洺自揭患焦慮症食藥致發腫！再爆皮膚炎帶病頂硬上拍劇？
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《正義女神》演員朱樂洺近日憑「謝家強」一角演技備受讚賞，但他昨晚卻在社交網站突然自揭，拍攝期間正飽受焦慮症及皮膚炎困擾，更因服藥導致身體發腫！他敬業地帶病完成拍攝，背後辛酸故事曝光後，引來大批網民留言表示心痛及支持。
朱樂洺IG自揭患焦慮症 食藥致發腫兼爆皮膚炎
朱樂洺昨晚在社交網發文，回應不少網民對他在劇中狀態的疑問，他坦承：「很多人都私信我為什麼當時皮膚那麼差，因為當時的我本身已經有焦慮症即是神經失調，吃了一年藥，那一年自己身體狀態不是那麼好，吃那些藥亦會令到自己發腫。」他更透露停藥後不久又患上皮囊炎，可謂一波未平一波又起。即使面對身心雙重打擊，他仍堅持專業態度：「但是我沒有想太多只想演好這個角色」、「一定要衝破自己心理關口」，敬業精神令人佩服。
入行14年曾演大口九 《法證VI》殺人犯演技獲肯定
朱樂洺於2012年藝訓班畢業後加入無綫，至今已入行14年。他曾在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中客串「維修部技工」大口九而成功入屋，令觀眾留下印象。默默耕耘多年，他的演技在兩年前（2024年）的劇集《法證先鋒 VI：倖存者的救贖》中迎來爆發，飾演情緒病殺人犯「曾梓謙」一角獲得大量好評，演技備受肯定，為他奠定了實力派演員的形象。
網民一面倒力撐勁心痛：「太敬業了！」
朱樂洺的真誠剖白感動大批網民，紛紛湧入其社交平台留言為他打氣，輿論一面倒表示支持和心痛。有網民留言：「原來背後有咁嘅故事，真係好心痛！完全睇唔出佢狀態唔好。」、「太敬業了！換轉係我，又焦慮又皮膚炎，肯定頂唔順。」、「難怪覺得佢塊面有啲腫，原來係食藥…辛苦晒！」不少觀眾亦大讚其演技：「佢喺《法證VI》已經好好戲，今次《正義女神》更加係超水準發揮，加油呀！」、「希望公司可以畀多啲機會佢，呢啲演員值得更多人睇到！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期