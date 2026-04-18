正義女神｜68歲李成昌演技封神！5秒變臉演活大法官 網民：眼神識殺人
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《正義女神》除了劇情緊湊，一班老戲骨的演技更掀起熱話！當中飾演大法官方官的李成昌，昨晚（17日）一場5秒內轉換三種情緒的「變臉」戲技驚四座，與佘詩曼、許紹雄對戲更是火花四濺，究竟這位金牌綠葉如何煉成神級演技？
李成昌「5秒變臉」嚇窒網民 電話戲盡顯功架
在昨晚的劇情中，李成昌飾演的大法官方官因言官（佘詩曼飾）考慮「永久終止聆訊」，而接到律政司的施壓電話。這場戲堪稱李成昌的個人表演騷，他接電話時先是心情愉快，聽到投訴後臉色一沉，瞬間轉為憤怒，但為了保持形象，隨即又強顏歡笑裝作若無其事。整個過程在短短5秒內完成，三種情緒無縫切換，將角色的深藏不露與壓力下的偽裝演繹得淋漓盡致，單靠微表情已盡顯其神乎其技的功架，讓觀眾看得目瞪口呆。
李成昌硬撼佘詩曼許紹雄 三大戲骨同場鬥戲火花四濺
另一幕高潮戲，是方官怒氣沖沖殺入洪官（許紹雄飾）的辦公室，與洪官及言官（佘詩曼飾）當面對質。這場戲集結了三位頂級好戲之人，堪稱演技大比併。李成昌將方官的強勢與不容侵犯的威嚴氣場全開，面對著許紹雄所飾演的洪官那種嬉皮笑臉又帶點賴皮的態度，以及佘詩曼所飾演的言官那份倔強堅持，三人勢均力敵，你來我往的對白與眼神交鋒充滿張力，整個場口戲勢逼人，讓觀眾大呼過癮。
網民洗版激讚李成昌：「成個氣場出晒嚟！」
李成昌的精湛演出引來網民一面倒激讚，紛紛留言大讚他的「戲骨」級表現，認為他完美塑造了角色的複雜性。
「昌哥啲戲真係冇得彈，個種笑裡藏刀嘅感覺，隔住個mon都心寒！」
「嗰場5秒變臉睇到我呆咗，呢啲先叫演技！」
「佢同許紹雄、阿佘鬥戲嗰幕真係全晚高潮，眼神全部都係戲！」
「方官個角色好立體，威嚴得嚟又深不可測，李成昌演得太好。」
「TVB真係要珍惜呢啲金牌綠葉，一個表情已經贏晒。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期