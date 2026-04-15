正義女神｜29歲梁超怡逆齡演學生零違和！網民激讚有初戀感：根本係少女
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有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡在昨晚（14日）播出的《正義女神》中，以29歲之齡穿起校服逆齡演繹未成年少女，感覺竟零違和，令網民大為驚艷！劇中她為配合PTGF（兼職女友）劇情，更需擺出多個清純少女甫士，畫面散發陣陣初戀感，究竟她是如何做到逆齡演出，又是如何看待這次突破？
昨晚劇情焦點 梁超怡校服Look登場
在昨晚的「少女扶手電梯墮下案」中，梁超怡飾演的Ruby（何嘉茵）因貪慕虛榮而成為PTGF，更與關偉倫飾演的客人班森發生爭執。劇中一大亮點，是現年29歲的梁超怡穿上校服扮演未成年少女，外型上毫無違和感。為了配合劇情需要，她更要擺出多個可愛的少女甫士拍攝道具照片，散發出的清純氣質讓不少觀眾眼前一亮，成功塑造出一個外表天真、內心卻充滿計算的角色，其「逆齡」演出成為網上熱話。
少女專業戶 曾演林夏薇陳煒年輕版
其實這已非梁超怡首次挑戰少女角色，雖然演出經驗尚淺，但她早已被視為「少女專業戶」。在之前的劇集已有亮眼表現，例如在**《黑色月光》**中，她飾演女主角林夏薇的年輕版，清純形象已獲觀眾好評。其後在**《非常檢控觀》**中，她再度擔當重要角色，演繹另一位主角陳煒的少女時期。兩次演出都因其甜美外貌及散發的「初戀感」而備受讚賞，為她今次在《正義女神》的演出奠定了良好基礎，難怪演繹起少女角色能如此得心應手。
梁超怡親解尷尬感 全靠兩招逆齡
對於再次逆齡演學生，梁超怡接受訪問時坦言過程其實相當尷尬，她笑說：「因為始終自己都已經唔係呢個年紀，仲要扮後生咁，所以都幾尷尬同搞笑。」她透露，雖然私下仍有少女心，但在大批工作人員面前擺出少女甫士拍照，還是感到有點不好意思。當被問到「逆齡」心得時，超怡大方分享自己的保養秘訣，原來主要靠兩招：「我去到邊都搽防曬，同埋食少啲炸嘢。」可見要維持少女感，後天的努力絕對不可少。
網民洗版大讚 驚嘆：顏值演技俱備
梁超怡的演出隨即引起網民洗版式討論，大部分留言都對她的「逆齡」外貌表示讚嘆，認為她完美駕馭了學生角色。網民紛紛留言力撐：「一一女女演員算靚女女」、「有港姐氣質」、「挺像少女」、「根本就係少女」、「樣子很甜」、「很有初戀感」、「顏值演技俱備，有前途。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期