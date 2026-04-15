正義女神｜29歲梁超怡逆齡演學生零違和！網民激讚有初戀感：根本係少女

有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡在昨晚（14日）播出的《正義女神》中，以29歲之齡穿起校服逆齡演繹未成年少女，感覺竟零違和，令網民大為驚艷！劇中她為配合PTGF（兼職女友）劇情，更需擺出多個清純少女甫士，畫面散發陣陣初戀感，究竟她是如何做到逆齡演出，又是如何看待這次突破？