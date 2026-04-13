正義女神｜佘詩曼繼女天雪是誰？22歲樂珈嘉演中學生遭狂轟 舞蹈高手變TVB力捧新人

《正義女神》第11集校園霸凌案震撼登場，佘詩曼繼女邱天雪（樂珈嘉飾）成為關鍵證人，在法庭上勇敢揭發韋凱琳與張倩林用電熱棒燙傷同學鍾妙芝的真相，更坦承自己曾受挑唆參與霸凌。儘管父親邱光正（譚耀文飾）護女心切試圖阻止，天雪仍毅然作證導致施暴者罪成，自己亦接受半年感化。然而這場重頭戲卻引發網民對飾演天雪的22歲新人樂珈嘉兩極化評價，有人讚其「喊功」驚人，亦有人質疑其外貌不夠出眾，甚至批評演技誇張。