正義女神｜佘詩曼繼女天雪是誰？22歲樂珈嘉演中學生遭狂轟 舞蹈高手變TVB力捧新人
樂珈嘉法庭戲哭功獲讚 網民兩極反應激烈
在《正義女神》第11集的校園霸凌案中，樂珈嘉飾演的天雪面對父親阻撓仍堅持出庭作證，其在法庭上的情緒戲表現成為全集焦點。劇中天雪承認曾受魏凱琳與張倩林教唆，用電熱棒燙傷同學鍾妙芝，更坦白自己曾潑水欺凌受害者，整場戲充滿張力。網民對樂珈嘉的表現出現兩極化反應，支持者大讚其「喊功」與佘詩曼如出一轍，認為她成功演繹出角色內心掙扎與悔恨。然而批評聲音同樣強烈，有網民質疑22歲的她演15歲中學生有違和感，更有人直接批評其法庭戲表現過於誇張，甚至形容為「似弱智」。
鍾澍佳霸氣護航 首揭天雪角色創作秘密
面對網上關於選角的種種聲音，總監製鍾澍佳罕有地親自回應爭議，不但力撐樂珈嘉表現恰到好處，更霸氣反擊網民質疑。佳導明確表示：「我覺得她處理一個單親爸爸帶大的女孩，表現是恰到好處的。」他認為珈嘉成功演繹出角色在單親家庭成長的特質，其表現完全符合劇組對角色的要求。更重要的是，鍾澍佳首度揭開天雪角色的創作秘密，指出：「某程度她是高成彬的一個對比，同樣的高知家庭孩子，同樣擁有很多、備受保護，受良好教育，也同樣面對家長工作很忙，所以內心情感上缺失很多！也沒有安全感。」這個幕後解說讓觀眾了解到角色設計的巧思與深度。
監製反問「點解要好靚」 直擊外貌至上偏見
除了演技爭議，樂珈嘉的外貌也成為部分網民的攻擊目標，認為她不夠漂亮，不適合擔任重要角色，甚至有人形容她「似阿凡達」。對於這種外貌至上的評論，總監製鍾澍佳顯得不以為然，更笑著拋出一句霸氣反問：「檢察官家庭的女兒為什麼要很漂亮？」這句有力的反擊直接挑戰了電視劇選角必須以美貌為先的刻板印象，強調了角色契合度的重要性。佳導的回應獲得不少網民支持，認為他講得有道理，角色適合比外貌更重要。
樂珈嘉身份起底 22歲舞蹈高手變TVB力捧新人
樂珈嘉原名梁詠宇，2003年5月15日出生，現年22歲，是第32期無綫電視藝員訓練班畢業生。她從3歲開始習舞，精通中國舞、拉丁舞、標準舞、當代舞、Jazz Funk等7種舞蹈，有「舞林高手」之稱。雖然入行時間尚短，但她已參與多部話題劇集，包括《反黑英雄》飾演鄧智堅女兒、《巨塔之後》飾演劉佩玥繼女，以及現時熱播的《正義女神》。值得一提的是，她在拍攝《巨塔之後》時與劉佩玥結緣，更在現實中正式收劉佩玥為「契媽」，兩人戲內針鋒相對，戲外卻情如母女。
追夢路艱辛 曾兼職三份工為搭車返工
樂珈嘉的演藝路並非一帆風順，為了追求演藝夢想，她曾同時兼職三份工作維持生活，包括擔任餐廳服務員，甚至要靠兼職賺取車費返工。她曾透露在成名前的辛酸經歷，指自己「甘願做譚仔姐姐」，更會「匿埋喊」，展現出堅韌不屈的性格。為了拍攝《正義女神》番外篇，她更毅然剪掉留了一年半的長髮，展現出對演戲的專業態度和犧牲精神。這種拼搏精神獲得業內前輩認同，佘詩曼更親自教授她哭戲技巧，被讚「喊功」與阿佘如出一轍。