正義女神｜番外篇揭周嘉洛戴祖儀感情結局！陳煒長髮look逆齡震驚網民
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《正義女神》劇迷有福了！為解答觀眾對劇情的種種迷思，劇組日前驚喜宣布加推合共8集的番外篇，並已於上周四（23日）起播出。番外篇除了會揭曉周嘉洛與戴祖儀的感情線結局，更驚現陳煒逆齡長髮look，其全新造型立即成為網民熱話，大讚顏值再度升呢！
劇組突發彩蛋 8集番外篇拆解劇中謎團
為求令《正義女神》的故事線更加完整，劇組專誠拍攝了8集番外篇，並破格地安排於劇集尾聲的廣告時段內播出，讓觀眾追完正劇後可以無縫追看。據悉，番外篇的主要功能是集中拆解觀眾對正劇內容的各種疑問，填補主線劇情未有詳細交代的細節，滿足一眾忠實劇迷的好奇心。
周嘉洛戴祖儀感情線延續 蔣祖曼馬貫東爆新CP
根據官方播出的番外篇預告，內容焦點將會落在幾位配角的感情發展上。當中，備受觀眾喜愛的周嘉洛與戴祖儀，兩人的感情線將會在番外篇中得以延續，究竟會否有情人終成眷屬，成為一大看點。此外，同樣充滿正義感的蔣祖曼與馬貫東，在番外篇中亦似乎會有感情線發展，有望組成全新CP。
網民洗版激讚：煒哥逆齡升呢！
番外篇預告及頭兩集內容播出後，網民焦點除了落在新CP的發展，更被陳煒（煒哥）的長髮Look及戴祖儀的紅色銀行客戶經理Look所吸引。不少網民湧入討論區盛讚，指一向保養得宜的煒哥，換上長髮造型後更顯年輕，逆齡效果驚人。網民紛紛留言：「煒哥個長髮look好靚，後生咗十年！」、「顏值升呢！完全睇唔出真實年齡！」、「戴祖儀個OL look好正！」、「終於有周嘉洛同戴祖儀嘅後續！好期待！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期