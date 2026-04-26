正義女神｜番外篇揭周嘉洛戴祖儀感情結局！陳煒長髮look逆齡震驚網民

《正義女神》劇迷有福了！為解答觀眾對劇情的種種迷思，劇組日前驚喜宣布加推合共8集的番外篇，並已於上周四（23日）起播出。番外篇除了會揭曉周嘉洛與戴祖儀的感情線結局，更驚現陳煒逆齡長髮look，其全新造型立即成為網民熱話，大讚顏值再度升呢！