《正義女神》高成彬成新一代童年陰影！盤點TVB七大恐怖角色 呢位演員被低估

《正義女神》播出後掀起全城熱話！新生代演員劉倬昕反串飾演14歲少年犯「高成彬」，憑住陰森眼神同狠毒手段成功嚇窒觀眾，連佢戴嘅眼鏡都令人感到恐懼！不過講到TVB劇集嘅童年陰影，高成彬其實仲要拜師學藝，因為前輩們嘅恐怖程度簡直係神級水準，早前有網民喺Threads開po問「有冇邊套TVB劇嘅場景曾經係大家童年陰影？」結果收到逾500個留言，個個都係血淚史！