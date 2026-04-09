《正義女神》高成彬成新一代童年陰影！盤點TVB七大恐怖角色 呢位演員被低估
《陀鎗師姐II》鮑國平（駱達華 飾）穩坐恐怖王座
提到TVB童年陰影，駱達華喺《陀鎗師姐II》飾演嘅「鮑國平」絕對係無可爭議嘅冠軍！呢個角色擁有雙重人格，平時係膽小怕事嘅的士司機，但另一重人格就係兇殘嘅連環姦殺犯。駱達華當年一人分飾兩角，每次變面做「鮑國平」嗰陣，個陰森眼神同冷笑真係令人心寒到極點，成為咗無數80後90後嘅終極惡夢。網民留言話「而家諗返起都覺得驚」、「嗰個笑容真係入心入肺咁恐怖」，證明呢個角色嘅威力歷久不衰。
《法證先鋒》鄭曉東（王賢誌 飾）20年後仍然係陰影
另一個榜上有名嘅就係王賢誌喺《法證先鋒》飾演嘅連環變態姦殺犯「鄭曉東」，呢個角色喺2006年播出，到而家足足20年仍然被網民不斷提起。王賢誌最近都有喺Threads發文回憶當年拍攝經歷，佢話「搵我呢個官仔骨骨、點都唔似變態佬嘅人，去變成一個咁令人難忘嘅鄭曉東」，仲表示希望「依然係大家嘅童年陰影」。網民大讚佢喺醫院扮無辜嫁禍章記嗰場戲最令人印象深刻，「神情演得好到位」，而佢收集膠袋當戰利品嘅變態行為更係令人毛骨悚然。
《與敵同行》唐立言（郭晉安 飾）獲封教科書級別
2008年《與敵同行》的唐立言讓觀眾見識到郭晉安的另一面演技。劇中他殺人後嫁禍給表兄鄭嘉穎，令對方坐了10年冤獄，表面上是正人君子，暗地裡卻心狠手辣。最震撼的一幕是將患有柏金遜症的養母呂珊用力拋落地，角色相當出位。結局時他雖然入獄但未有反省，更陰森森地表示要報仇，令人不寒而慄，展現了安仔駕馭反派角色的深厚功力。
《陀槍師姐IV》陳志聰（蔡康年 飾）多重人格
有15種人格的多重人格患者，對身上有消毒藥水的女人特別敏感。
《刑警》丁遠浩（鄧健泓 飾）人格分裂
《刑警》鄧健泓外表文質彬彬但內裡瘋狂，多重人格症患者。
《義不容情》丁有康（溫兆倫 飾）人渣極致
溫兆倫在《義不容情》中飾演人渣丁有康，可謂入木三分，把角色的陰狠和扭曲演得淋漓盡致，被不少劇迷封為港劇史上最卑鄙的反派之一。丁有康真正「成魔」的轉捩點，是為了攀附千金馮美欣（商天娥飾）而決意入豪門，他竟然設局將懷有自己骨肉的女友趙加敏（邵美琪飾）推落行駛中的火車，釀成一屍兩命的慘劇，這一幕至今仍被視為港劇經典畫面之一。
《大時代》丁蟹（鄭少秋 飾）人渣極致
在不少《大時代》觀眾心中，丁蟹（鄭少秋 飾）幾乎可以說是一生的心理陰影！這個由鄭少秋演活的角色，是電視劇史上最古怪、最偏執的反派之一，也被認為是他演技發揮最淋漓盡致、同時最「惹人憎」的一次。每當回想起丁蟹那種蠻不講理、暴戾成性又自以為絕對正確的神經質性格，很多人至今仍心裡發毛，感嘆世上竟會塑造出如此可怕的人物。