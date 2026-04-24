正義女神結局21至25集劇情線上看｜佘詩曼為救女辭任法官審死高成彬！
正義女神第21集劇情 佘詩曼為救女辭任法官
劇情一開始就嚟料！言惠知（佘詩曼 飾）慘遭彈劾，能否保住法官之位，關鍵一票竟然落喺一直同佢唔多啱key嘅方官手上，點知結果出乎所有人意料。正當大家以為可以鬆一口氣，更震撼嘅消息傳嚟，繼女天雪竟然暈倒入院，仲涉嫌謀殺景翔！愛女心切嘅言惠知為咗保護天雪，做出咗一個驚人決定，毅然辭去法官一職，轉以資深大律師身份為女辯護。而呢場官司嘅對手，竟然係佢嘅宿敵高淑樺（陳煒 飾），審理案件嘅更加係後輩鄭邵文（周嘉洛 飾），一場世紀對決蓄勢待發，但案中關鍵證人卻離奇失蹤，令案情更加撲朔迷離。
正義女神第22集劇情 佘詩曼揭警方合謀掩藏證據
言惠知同高淑樺喺法庭上正式交鋒，初段言惠知憑住對法律嘅熟悉佔盡上風，但老謀深算嘅淑樺好快就睇穿佢手上冇致命證據。為咗搵出真相，言惠知同前夫邱光正（譚耀文 飾）等人重返案發現場調查，竟然意外發現警方同背後勢力似乎有合謀隱藏證據嘅嫌疑！與此同時，天雪喺惡夢中驚醒，憶起案發時現場有「第三者」，手臂上仲有個獨特紋身。呢個重要線索令言惠知推斷，案件可能同當年轟動一時嘅「魏榮晉殺妻案」有關，要幫天雪脫罪，就必須要喺庭上證明警方搜證程序出現重大瑕疵！
正義女神第23集劇情 陳煒出陰招阻天雪出獄
言惠知喺庭上成功證明警方破壞咗證物鏈嘅完整性，所有證據變得唔可信，天雪眼見就快可以無罪釋放。點知高淑樺喺呢個關鍵時刻竟然出陰招，成功令法庭宣布案件需要重審！言惠知深知必須改變辯護策略，而關鍵就係要搵出嗰個「紋身疑兇」。喺主任裁判官洪思義（許紹雄 飾）等人嘅協助下，案情終於見到曙光。但天雪卻因壓力爆煲而情緒崩潰，企圖輕生被送院，令言惠知同光正心痛不已。重審前，淑樺更發出最後通牒，約見言惠知進行認罪協商，但被言惠知一口拒絕，誓死唔會讓女兒承認冇做過嘅事，談判破裂，法庭上嘅戰火再次點燃！
正義女神第24集劇情 天雪終無罪釋放 真兇另有其人
言惠知喺重審時出奇制勝，要求傳召新證人，仲喺庭上播出一條關鍵影片，力證兇案現場有第三者存在！佢鏗鏘有力嘅結案陳詞，最終成功說服陪審團，天雪當庭無罪釋放。不過事件並未告一段落，裁判官邵文要求警方繼續調查真相。另一邊廂，高淑樺以為自己可以全身而退，點知劇情驚天反轉，佢被偉迪跟蹤，匆忙趕去偏僻村屋企圖銷毀所有證據，但喺過程中，佢竟然發現呢一切罪惡嘅源頭，竟然同自己有莫大關係，真相恐怖到令人心寒！
正義女神第25集大結局劇情 佘詩曼收神秘郵包揭終極真相
嚟到大結局，案件再次開審，今次被告席上嘅竟然係高淑樺，由邱光正擔任檢控官。庭上雙方你來我往，戰況陷入僵局。喺最關鍵嘅時刻，光正傳召咗一個意想唔到嘅證人上庭，嗰個就係言惠知！原來言惠知收到一個神秘郵包，入面裝住可以指證真兇嘅終極證據。只有言惠知心領神會，知道寄出郵包嘅人係邊個……案件塵埃落定後，眾人回歸原本嘅生活，言惠知亦復職重返少年法庭，但今次佢唔再係孤軍作戰，身邊已經多咗一班願意同佢一齊追求公義嘅同伴。
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《正義女神》主要角色陣容
- 佘詩曼 飾 言惠知/言官：前高等法院暫委法官，為咗探求少年案件真相，主動降職到少年法庭。佢決心以法律教育少年，後來更為救女辭職，角色層次極之豐富。
- 譚耀文 飾 邱光正：律政司副刑事檢控專員，亦係言惠知嘅前夫。兩人喺職場上係對手，但私下關係矛盾又複雜，係劇中嘅重要推手。
- 陳煒 飾 高淑樺：氣勢十足嘅資深大律師，喺法庭上同言惠知展開連場激鬥，係劇中最強嘅反派角色。
- 周嘉洛 飾 鄭邵文：年輕有為但急功近利嘅裁判官，一心想上位，初期同言惠知有唔少衝突，但後來亦被其感染。
- 許紹雄 飾 洪思義：即將退休嘅裁判法院主任裁判官，表面看似無所事事，實則係言惠知嘅良師益友，喺關鍵時刻提供唔少幫助。