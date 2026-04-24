正義女神結局21至25集劇情線上看｜佘詩曼為救女辭任法官審死高成彬！

《正義女神》劇集進入結局週，劇情推至最高潮，言官為拯救被控謀殺嘅繼女，竟然毅然放棄法官前途，重操故業轉做大律師，上演一幕「法官變律師」嘅極限操作，同司法體系正面硬撼！呢場結合母愛同公義嘅終極對決，加上謀殺案背後嘅驚天真相，絕對係結局週必睇嘅焦點。以下為大家整理《正義女神》結局週第21至25集劇情線上看懶人包，一齊追實呢場震撼全城嘅法庭激鬥！