正義女神｜許紹雄怒摑兒子丘梓謙！爆Seed鬧爆「畀你影衰晒」 父子決裂真相曝光震驚網民
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資深藝人許紹雄（Benz哥）在昨晚（6日）播出的劇集《正義女神》中演技大爆發，揭示其飾演的法官洪思義，竟是一名不懂與兒子溝通的嚴父，更慨嘆「可惜一個好嘅法官，唔代表係一個好爸爸」。劇中他發現兒子（丘梓謙飾）竟在當外賣員，二人碰面形同陌路，關係極度疏離，究竟這對父子之間發生過甚麼事，導致關係冰封？
昨晚劇情揭秘 許紹雄驚見兒子做外賣仔
昨晚劇情焦點落在許紹雄飾演的法官洪思義身上，在劇集開播前已備受期待的他，完美演繹出角色「好法官不等於好爸爸」的巨大反差。劇情講述，思義在辦公室處理公務時，意外透過窗戶看到自己的兒子知行（丘梓謙飾）正在樓下送外賣。父子二人其後在街上碰個正著，氣氛卻尷尬無比，恍如陌路人般擦身而過，彼此間零交流，眼神充滿隔閡與不解。這短短一幕已張力十足，為觀眾揭開了這位在法庭上溫文爾雅的法官，背後不為人知的家庭問題，強烈暗示了父子之間存在著深刻的矛盾。
一巴掌怒摑決裂 許紹雄爆Seed：「唔好丟我架」
隨著劇情深入，一段震撼的回憶畫面揭示了父子關係決裂的真相。原來知行過去曾捲入一宗盜竊案，雖然未知是否被冤枉，但這件事讓身為裁判官的思義感到顏面無存。怒火中燒的思義，在盛怒下完全沒有給予兒子解釋的機會，反而一輪嘴怒罵：「佢阿爸我呀，係法官嚟架，畀你影衰晒！我唔係要你做精英，但你唔好丟我架吖嘛」。話音剛落，他更怒摑了知行一巴掌，這記耳光徹底粉碎了父子情。儘管如此，劇情細節透露思義至今內心依然疼愛兒子，只是不懂表達，讓觀眾極為期待這對決裂父子未來的關係走向。
網民睇到心痛 慨嘆家家有本難唸經
這段充滿張力的父子情仇戲碼播出後，立即引起網民熱烈討論，不少人對許紹雄的精湛演技表示讚嘆，同時也為劇中父子的關係感到心痛。網民紛紛留言：「Benz哥做得好好，嗰種又愛又恨嘅眼神好到位！」、「睇到打仔嗰幕好心痛，其實個仔可能係俾人冤枉架…」、「『一個好法官唔代表係好爸爸』呢句太中…現實好多呢啲家庭。」、「丘梓謙都做得唔錯，同Benz哥對戲冇怯場。」、「好期待佢哋父子和好嗰一日！劇情好有追看性。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期