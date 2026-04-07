正義女神｜許紹雄怒摑兒子丘梓謙！爆Seed鬧爆「畀你影衰晒」 父子決裂真相曝光震驚網民

資深藝人許紹雄（Benz哥）在昨晚（6日）播出的劇集《正義女神》中演技大爆發，揭示其飾演的法官洪思義，竟是一名不懂與兒子溝通的嚴父，更慨嘆「可惜一個好嘅法官，唔代表係一個好爸爸」。劇中他發現兒子（丘梓謙飾）竟在當外賣員，二人碰面形同陌路，關係極度疏離，究竟這對父子之間發生過甚麼事，導致關係冰封？