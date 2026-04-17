正義女神｜許紹雄遺作爆喊告白！連講10次「我愛你」全網淚崩：歡喜哥從未離開

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昨晚（16日）播出的《正義女神》中，許紹雄（Benz哥）一場父親的告白戲演技大爆發，逼哭全港觀眾！劇中他飾演的思義，強忍自責與淚水，向獄中兒子（丘梓謙飾）連講十次「我愛你」，每句都更哽咽，場面極度催淚。這場被譽為神級演技的演出背後，原來藏著連總監製都淚崩的秘密？

許紹雄強忍自責爆喊 告白戲逼哭全網

在「郵包藏毒案」中，知行（丘梓謙飾）為保護好友而面臨判監，其父思義（許紹雄飾）終於鼓起勇氣，到還押室向兒子道歉。思義極度內疚地自責當年一時衝動掌摑兒子，令他走上歪路，並坦言若當年多給機會解釋，一切或會不同。接著，不擅表達的他實踐自己教導少年犯家長的方法，對著兒子連講十次「我愛你」。許紹雄每說一句，情緒就更激動，聲音愈發哽咽，眼神充滿傷痛與慈愛，淚水在眼眶打轉，將一個傳統父親的悔恨與深情演繹得淋漓盡致，場面極度感人。

總監製鍾澍佳親解催淚彈 坦言「專為許紹雄而寫」

劇集總監製鍾澍佳受訪時坦言，自己看這場戲也是看一遍哭一遍，並透露劇本就是想著許紹雄來寫的。他再度感恩能邀得Benz哥參演：「呢場戲真係好難，但 Benz 哥真係處理得好好，呢套劇真係好感恩有 Benz 哥參與演出。」對手丘梓謙（蔥頭）亦大讚Benz哥渾身是戲，光是試戲對望就已忍不住眼淚，更透露導演當場感動到「毛管戙」，蔥頭直言：「Benz 哥真係好似我爸爸咁，佢真係好帶到我入戲，拍時感受會更大。」

網民洗版致敬許紹雄 淚喊：歡喜哥從沒有離開

該集播出後，網民即時湧入討論區洗版，向許紹雄的「神級演技」致敬，全網哭成一片。大量留言表達對Benz哥的懷念：「看《正義女神》覺得歡喜哥還在，從沒有離開我們似的」、「掛住 Benz 哥，實在完美演繹」、「這遺作太精彩」。觀眾亦被其演技深深折服：「這令人動容的一幕，歡喜哥演技真是影帝級」、「只有佢先可以演繹出呢個感人嘅情緒」、「想喊死人咩」、「看一遍哭一邊」。同時，劇本的伏線也備受讚賞：「原來之前的十次我愛你係伏線」、「傳統家庭的痛點，挺真實的」、「看到這幕自己也有反省，總是罵的多，說愛的真很少。」

正義女神 許紹雄 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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