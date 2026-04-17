正義女神｜許紹雄遺作爆喊告白！連講10次「我愛你」全網淚崩：歡喜哥從未離開

昨晚（16日）播出的《正義女神》中，許紹雄（Benz哥）一場父親的告白戲演技大爆發，逼哭全港觀眾！劇中他飾演的思義，強忍自責與淚水，向獄中兒子（丘梓謙飾）連講十次「我愛你」，每句都更哽咽，場面極度催淚。這場被譽為神級演技的演出背後，原來藏著連總監製都淚崩的秘密？