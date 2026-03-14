正義女神｜許紹雄告別作惹網民淚崩！演佘詩曼契爺上司 預告展現招牌笑容成絕響？

資深好戲之人「Benz雄」許紹雄的演藝生涯迎來最終章！新劇《正義女神》竟成為他告別螢幕的最後一部作品，消息令無數觀眾大感不捨。劇中他飾演佘詩曼的契爺兼上司，預告片中重現招牌親切笑容，溫情互動惹人淚目，網民紛紛留言表示要認真欣賞他的告別演出，場面感人。