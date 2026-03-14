正義女神｜許紹雄告別作惹網民淚崩！演佘詩曼契爺上司 預告展現招牌笑容成絕響？
廣告
資深好戲之人「Benz雄」許紹雄的演藝生涯迎來最終章！新劇《正義女神》竟成為他告別螢幕的最後一部作品，消息令無數觀眾大感不捨。劇中他飾演佘詩曼的契爺兼上司，預告片中重現招牌親切笑容，溫情互動惹人淚目，網民紛紛留言表示要認真欣賞他的告別演出，場面感人。
許紹雄演藝生涯最終章 演佘詩曼亦師亦友上司
在演藝圈打滾超過50年，許紹雄憑藉親切形象與爐火純青的演技，成為觀眾心目中最具代表性的綠葉王之一。今次在《正義女神》中，他飾演裁判法院主任裁判官洪思義，是契女佘詩曼（飾演言惠知）的上司。兩人在劇中有大量對手戲，關係亦師亦友，洪思義不時為言官指點迷津，在她獨斷獨行而陷入困境時給予啟發與支持，是她最強大的後盾。這部劇作為許紹雄的演藝生涯告別作，他選擇了一個如此溫暖、充滿人情味的角色，意義非凡。
預告片重現招牌笑容 二人溫情互動極動容
在官方發布的首發預告片中，雖然許紹雄的戲份不多，但幾個鏡頭已足以觸動人心。畫面中，他多次展現出招牌的親切笑容，望向佘詩曼的眼神充滿關愛與期許，完美演繹出一位慈父般的上司。他與佘詩曼之間亦師亦友、互相啟發的溫馨關係，在緊張的律政劇情中，注入一股暖流，令人極之動容。想到這可能是最後一次在螢幕上看到Benz雄的新角色和他的招牌笑容，不少觀眾已表示感到心酸，更珍惜他在劇中的每一分每一秒。
網民紛紛留言緬懷：「好驚自己睇到佢出場就喊」
《正義女神》是許紹雄告別作的消息傳出後，網上隨即掀起一片緬懷之聲，網民紛紛留言表達不捨與敬意。大量留言湧現，表示「還是熟悉的BenZ雄」、「見到佢就覺得自己爸爸一樣」，可見其形象早已深入民心。更有不少感性網民直言：「好驚自己睇到佢出場就喊，好掛住佢」、「會認真欣賞佢最後一部作品」。每一句留言都充滿了對這位資深演員的愛戴與不捨，大家約定要一起見證並支持Benz雄的完美謝幕，向這位陪伴幾代人成長的好戲之人致以最崇高的敬意。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期