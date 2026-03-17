正義女神｜許紹雄遺作登場！佘詩曼含淚憶故友：感覺他還在…
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已故「金牌綠葉」許紹雄（Benz雄）的遺作《正義女神》於昨日（3月16日）首播，他的登場瞬間觸動萬千觀眾情緒，場面傷感。其「契女」佘詩曼（阿佘）更拍片含淚追憶這位「老竇」，坦言看到畫面時「就像（許紹雄）還在的一個感覺」，而總監製鍾澍佳也透露自己看一次哭一次，令人無比心酸。
Benz雄招牌暖心微笑再現 網民睇到眼濕濕：心也痛了
在《正義女神》中，許紹雄飾演親切和善的裁判法院主任裁判官，劇中他與佘詩曼有多場對手戲。當他展現出招牌的「暖心微笑」時，勾起了無數觀眾的回憶，許多網民表示看到眼濕濕，更有人留言：「看到 Benz雄出場，心也跟着痛了一痛。」他的最後身影，為劇集增添了一份難以言喻的重量與思念。
佘詩曼拍片抒發思念：看到老竇感觸特別深
作為許紹雄的「契女」，佘詩曼在劇集播出後，特地在社交網拍片抒發對「老竇」的思念。她感觸地說：「劇組都給前幾集的《正義女神》讓我看，但是我看到…當然就是有一種好奇怪的感覺，就是…哎呀…就像好近，然後就像（許紹雄）還在的一個感覺。對我來說我第一次看，看到老竇（許紹雄）那個感觸特別深。」真摯的話語讓無數人為之動容。
佘詩曼揭許紹雄罕見一面：從未見過他如此努力背稿
除了思念，佘詩曼也分享了許紹雄敬業的一面。她透露，這次許紹雄的角色有大量法律台詞，難度極高，但她卻因此看到了「不一樣的老竇」：「所以我看到他很專心、很努力去背台詞的一面，這個是我從來沒有見過的。」這番話不僅是對前輩的致敬，也讓觀眾了解到許紹雄對待演藝事業至死不渝的熱誠與專業。
總監製鍾澍佳憶許紹雄：每看一次我就哭一次
總監製鍾澍佳同樣對許紹雄的離世感到心痛，他坦言當初寫這個角色時，心目中的不二人選就是許紹雄。他更透露，每次重看許紹雄的戲份時都難忍淚水：「其實他第二集那段戲…就是那個讓他答 10 次我愛你…我自己是…每看一次我就哭一次的。」劇組上下對這位前輩的深厚情感，讓許紹雄的遺作更顯珍貴與不朽。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期