正義女神｜許紹雄佘詩曼高手過招！古惑眼神VS冇你咁好氣 網民激讚：戲味濃郁！
許紹雄為案情取經 扮嘢呻「張櫈好銀」被秒篤爆
昨晚劇情講述，許紹雄飾演的法官洪思義因「少女殺嬰案」而苦惱，於是找藉口向佘詩曼飾演的言官請教。他先是借頭借路閒聊，更笑言「張櫈好銀」，試圖打開話題。沒想到心思細密的阿佘一秒看穿其意圖，直接篤爆：「你心入面有嘢銀住呀？講啦！」簡單一句對白已盡顯二人之間的深厚默契。許紹雄的鬼馬試探與佘詩曼的單刀直入形成強烈對比，讓這場戲的開首已經充滿趣味和張力，盡顯兩位資深演員的功架。
佘詩曼正義拒絕 許紹雄嬲豬樣秒變嬉皮笑臉
當佘詩曼得悉許紹雄的來意是想討論案情時，她立即嚴肅起來，並義正辭嚴地拒絕，強調司法原則：「法官審案各自獨立，唔應該受到任何干預同影響」。被當面拒絕的許紹雄，先是露出一臉「嬲豬」的委屈表情，顯得既可愛又無奈。但轉眼間，他又回復招牌式的嬉皮笑臉，轉換情緒之快令人拍案叫絕，並笑著辯解：「我哋大家討論吓法律意見咋嘛。」這一連串生動的表情變化，完美演繹出角色既想守住原則又想尋求幫助的複雜心理，演技細膩入肉。
師徒槍來劍往 佘詩曼心軟投降勁暖心
面對師傅的軟硬兼施，最終佘詩曼還是忍不住心軟投降，拿起文件與他一同研究案情。雖然開初氣氛一度緊張，但這場「槍來劍往」的對手戲，最終以一個暖心結局收場。這一幕不僅展現了兩位主角之間亦師亦友的複雜關係，更突顯了他們在法律原則與人情世故之間的拉扯。佘詩曼的「投降」並非妥協，而是出於對師傅的信任和關心，讓觀眾在緊張的劇情中感受到一絲溫情，展現了兩位演員之間無可挑剔的化學作用。
網民洗版大讚好戲：淨係睇佢哋鬥戲都值
這段被譽為「教科書級別」的對手戲播出後，網民反應極為熱烈，紛紛在討論區洗版式留言激讚。大量網民表示：「呢場戲真係教科書級別！兩個好戲之人嘅火花！」、「Benz哥個古惑眼神同阿佘個『冇你咁好氣』樣，笑死！」、「對白寫得好，演員做得更好，呢啲就係戲味！」、「淨係睇呢兩位前輩做對手戲已經值回票價。」、「表面上鬥嘴，其實勁有默契，呢啲師徒情好正！」