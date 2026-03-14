正義女神｜金像金馬男配譚耀文驚喜回歸！闊別20年再拍TVB劇 演佘詩曼前夫兼死敵？

《正義女神》卡士強勁，除了有四屆視后佘詩曼坐鎮，最令劇迷驚喜的，絕對是闊別無綫劇集超過20年的實力派演員譚耀文重磅回歸！這位曾獲金像獎、金馬獎肯定的好戲之人，將在劇中飾演重要角色，更會與佘詩曼上演一段既是前夫又是職場死敵的複雜關係，消息一出即時引爆網民期待！