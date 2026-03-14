正義女神｜金像金馬男配譚耀文驚喜回歸！闊別20年再拍TVB劇 演佘詩曼前夫兼死敵？
譚耀文闊別逾20年重返公仔箱 角色身份曝光
自2000年初離巢後，譚耀文專注在電影圈發展，憑藉精湛演技獲獎無數。今次他驚喜重返無綫，在《正義女神》中飾演律政司副刑事檢控專員邱光正，是法律界舉足輕重的人物。根據官方昨日（3月13日）公布的人物海報，譚耀文的角色造型幹練，眼神充滿自信，與佘詩曼飾演的法官言惠知將有大量對手戲。對於這位超過20年沒有在公仔箱露面的實力派演員，觀眾無不引頸以待，期待他為劇集帶來不一樣的化學作用，勢必成為劇集一大亮點。
譚耀文佘詩曼再合作 演前夫兼職場對手火花四濺
譚耀文與佘詩曼的組合絕對是《正義女神》的焦點之一！原來兩人並非首次合作，早年已在電影《無名天份 3D》中結緣。今次在劇中，他們的關係更為複雜，不僅是時而矛盾、時而合拍的職場對手，邱光正更是言官的前夫！一個是代表檢控方的律政司高層，一個是追求真相的少年法庭裁判官，兩人在法庭內外立場對立，加上舊情侶的身份，愛恨交織的關係極具張力。兩位好戲之人強強對決，預計將會火花四濺，上演連場精彩的飆戲場面。
金像金馬男配實力保證 演技對決成焦點
譚耀文的演技實力毋庸置疑，他曾憑電影《野獸刑警》及《野獸之瞳》分別奪得香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳男配角」殊榮，近年更在美國紐約電影節封帝，是名副其實的演技派。這次回歸電視劇，與同樣是神級演技的佘詩曼鬥戲，無疑是劇集的最大看點之一。觀眾都非常期待這位電影級演員，如何演繹邱光正這個充滿層次的角色，以及他與佘詩曼之間充滿火藥味的對白交鋒，相信兩人的演技對決將會極具觀賞性，為觀眾帶來一場視覺盛宴。
網民洗版式期待：「有譚耀文點都要睇」
譚耀文闊別20多年再度參演無綫劇集的消息，瞬間在網上引發熱議，不少看著他電視劇長大的觀眾都大嘆是集體回憶。網民紛紛湧入討論區留言，表達對他回歸的興奮之情：「有譚耀文點都要睇」、「期待譚耀文」、「終於有得睇佢做電視劇」。大部分留言都對他的演技投下信心一票，認為有他的加盟，劇集的質素必定有所保證。這股期待的聲浪，足以證明譚耀文在觀眾心目中的地位，他的回歸無疑為《正義女神》增添了極強的號召力。