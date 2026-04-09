正義女神｜譚耀文鬆弛感演技獲激讚！句句窒爆許紹雄 網民：角色超討喜
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譚耀文在《正義女神》中飾演的檢控官光正，憑著正氣又富鬆弛感的演技大獲好評！昨晚他與許紹雄上演一場爆笑飲酒戲，全程邊玩電話邊句句窒到對方無言，這種莊諧並重、真實不造作的演繹方式，令網民大讚角色非常討喜！
譚耀文許紹雄飲酒談心 上演爆笑Man’s Talk
昨晚一幕戲講到，許紹雄因與兒子鬧翻兼被老婆嫌棄，找來好友光正（譚耀文飾）飲酒吐苦水。豈料光正不但全程心不在焉地玩電話，更句句窒住許紹雄，金句連珠爆發。譚耀文不耐煩的神情，配上霸氣的手指指動作，與許紹雄先是委屈扁嘴、後又轉為奉承的搞笑反應形成強烈對比，令整場戲充滿戲味又過癮，火花十足。
光正金句連環爆發 「我將會係第三個」
在這場Man’s Talk中，譚耀文的角色魅力盡顯。面對許紹雄的滿腹牢騷，他先是冷冷拋出一句：「你估你道歉就一定要聽架？」，直接戳破對方幻想。接著更語出驚人地補刀：「嗱，你老婆同個仔已經唔理你喇，我將會係第三個」，直白又帶點刻薄的對白，在他沉穩又帶點鬆弛感的演繹下，不但不令人討厭，反而塑造出一個極具生活感、真實又立體的檢控官形象。
網民大讚演技夠真實：保養得宜又正氣
譚耀文的「鬆弛感」演技成功俘虜觀眾心，不少網民留言大讚其表現。「阿譚真係愈老愈有型，保養得好好！」、「好鍾意光正呢種鬆弛感，好真實唔造作，同平時啲正經律師好唔同！」、「佢同Benz雄嗰段真係笑死，句句有骨，但又睇得出佢哋好frd」、「呢個角色好討喜，又專業又夠貼地」、「譚耀文演得好正氣，但又有啲玩世不恭，好吸引」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期