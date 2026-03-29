正義女神｜監製鍾澍佳爆創作內幕！竟關事《新聞女王2》兼暗寸怪獸家長？
廣告
《正義女神》憑著寫實劇情與超班演技贏盡口碑，總監製鍾澍佳近日更在社交網親自解畫，大爆劇集創作背後的驚人內幕！原來這部劇的誕生，竟與大熱劇《新聞女王2》有莫大關連，而劇集核心更非單純的律政斷案，而是對「迷途孩子」的社會關懷，究竟是甚麼觸動了他？
鍾澍佳親解創作緣起 全因《新聞女王2》搜集資料嚇親
鍾澍佳透露，《正義女神》的創作起源，竟是來自籌備《新聞女王2》的過程。他直言：「為《新聞女王》蒐集續集素材時，目睹了全球各地多起觸目驚心的少年惡性犯罪案，尚未成年的孩子為何會做出如此極端的行為。這些真實的事讓我下定決心，少年犯罪不該只是劇集單元選題，它值得單獨成篇、深度探討。」這些真實案件的衝擊，促使他決心開拍一部深度探討少年犯罪議題的劇集。
監製痛陳核心思想：「惡從不憑空而來」
鍾澍佳強調，劇集的核心是「守護少年」，並非要獵奇博眼球。他希望透過劇集，讓社會反思問題根源，他寫道：「我希望這部劇能讓家長、學校和社會，看見迷途孩子背後被忽略的困境與無助」、「比起貼『壞孩子』標籤，更該深思他們誤入歧途的根源，思考如何守護更多孩子不走歪路」。他認為，對待未成年人，日常的陪伴與溝通，才是守護他們的最好屏障。
佘詩曼劇中金句引共鳴：「生而不教毀一生」
劇集亦透過金句，將監製的核心思想傳達給觀眾。其中，佘詩曼飾演的言官在第四集的一段對白便引發極大共鳴：「我想提醒各位家長，少年變壞不是一朝一夕的事。雖然當今的法例，父母不需要為犯罪的子女負上刑事責任，但作為父母，生而不教，盲目包庇，只會令他們變本加厲，無惡不作，毀了他們一生之餘，自己也終生抱憾。」這段話直接點出家庭教育的重要性，發人深省。
網民大讚有深度：「不只是爽劇！」
監製的深度解說公開後，不少網民表示對劇集完全改觀，大讚製作團隊有心。網民紛紛表示：「原來背後有咁深嘅意義，唔怪得咁好睇！」、「佳導有心！呢啲題材好需要有人拍出嚟。」、「睇完阿佘句對白，真係要反思下點樣教仔女。」、「終於唔係純粹嘅律政劇，有社會關懷，值得一讚。」、「《新聞女王》都關事，TVB宇宙要成形？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期