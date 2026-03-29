正義女神｜監製鍾澍佳爆創作內幕！竟關事《新聞女王2》兼暗寸怪獸家長？

《正義女神》憑著寫實劇情與超班演技贏盡口碑，總監製鍾澍佳近日更在社交網親自解畫，大爆劇集創作背後的驚人內幕！原來這部劇的誕生，竟與大熱劇《新聞女王2》有莫大關連，而劇集核心更非單純的律政斷案，而是對「迷途孩子」的社會關懷，究竟是甚麼觸動了他？