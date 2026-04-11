正義女神｜新人樂珈嘉被批唔夠靚？監製鍾澍佳親自解畫：檢察官個女點解要好靚？

《正義女神》新人樂珈嘉（珈嘉）因飾演佘詩曼繼女Tracy而備受關注，雖然其演技獲不少讚賞，但亦有網民質疑為何由她擔當如此重戲份的角色，甚至批評其外貌不夠出眾。對此，總監製鍾澍佳（佳導）近日親自回應爭議，不但力撐珈嘉表現恰到好處，更霸氣反擊網民的質疑，並首度揭開Tracy一角的創作秘密！