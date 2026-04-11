正義女神｜新人樂珈嘉被批唔夠靚？監製鍾澍佳親自解畫：檢察官個女點解要好靚？
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《正義女神》新人樂珈嘉（珈嘉）因飾演佘詩曼繼女Tracy而備受關注，雖然其演技獲不少讚賞，但亦有網民質疑為何由她擔當如此重戲份的角色，甚至批評其外貌不夠出眾。對此，總監製鍾澍佳（佳導）近日親自回應爭議，不但力撐珈嘉表現恰到好處，更霸氣反擊網民的質疑，並首度揭開Tracy一角的創作秘密！
鍾澍佳力撐樂珈嘉：佢表現恰到好處
面對網上關於選角的種種聲音，總監製鍾澍佳在回應時，首先肯定了樂珈嘉的表現。對於有網民質疑其演技，佳導明確表示：「我覺得她處理一個單親爸爸帶大的女孩，表現是恰到好處的。」他認為珈嘉成功演繹出角色在單親家庭成長的特質，其表現完全符合劇組對角色的要求，言談間充滿對這位新演員的信任與支持。
監製親揭Tracy角色秘密：佢係高成彬嘅對比
鍾澍佳進一步解釋，Tracy這個角色的設定其實大有深意，並非隨意挑選。他親自揭秘：「某程度她是高成彬的一個對比，同樣的高知家庭孩子，同樣擁有很多、備受保護，受良好教育，也同樣面對家長工作很忙，所以內心情感上缺失很多！也沒有安全感。」佳導指出，兩個角色的唯一分別在於Tracy有言官這個繼母，這也直接導致了兩個孩子走向不同的結局。這個幕後解說，讓觀眾了解到角色設計的巧思與深度。
網民質疑外貌 鍾澍佳霸氣反擊：「點解要好靚？」
除了演技，樂珈嘉的外貌也成為部分網民的攻擊目標，認為她不夠漂亮，不適合擔任重要角色。對於這種外貌至上的評論，總監製鍾澍佳則顯得不以為然，更笑著拋出一句霸氣反問，直接回應網民的質疑：「檢察官家庭的女兒為什麼要很漂亮？」這句有力的反擊，直接挑戰了電視劇選角必須以美貌為先的刻板印象，強調了角色契合度的重要性。
網民反應兩極：「講得好有道理」VS「主角樣好重要」
監製鍾澍佳的回應公開後，隨即引發網民熱烈討論，意見出現兩極化。支持者大讚監製的觀點：「監製講得好有道理，唔通個個角色都要倒模咁靚咩？」、「撐佳導！角色適合就得啦，演技先係最重要。」、「原來Tracy個角色有咁深層意義，而家明晒。」然而，亦有持相反意見的網民表示：「雖然係咁講，但觀眾都想睇靚人做戲㗎嘛。」、「主角樣好重要，會影響投入感。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期