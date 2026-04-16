正義女神｜觀眾變主宰！陳煒倪嘉雯聯手懲罰劉倬昕？網民一招定生死！

《正義女神》直播陪睇活動今晚（4月16日）接力登場！劇中母子陳煒、劉倬昕將聯同「補習老師」倪嘉雯現身，但最震撼的是，今次玩法將完全顛覆傳統，觀眾手握「生殺大權」，只需一個簡單動作，即可決定劇中「少年犯」劉倬昕的命運，究竟他會否當場「受刑」？