正義女神｜觀眾變主宰！陳煒倪嘉雯聯手懲罰劉倬昕？網民一招定生死！
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《正義女神》直播陪睇活動今晚（4月16日）接力登場！劇中母子陳煒、劉倬昕將聯同「補習老師」倪嘉雯現身，但最震撼的是，今次玩法將完全顛覆傳統，觀眾手握「生殺大權」，只需一個簡單動作，即可決定劇中「少年犯」劉倬昕的命運，究竟他會否當場「受刑」？
今晚直播新玩法 網民用恐龍貼圖決定劉倬昕命運
今晚8時30分開始的myTV SUPER 33台直播將引入全新互動環節「正義解鎖」。在直播期間，觀眾只要在聊天室發送「恐龍」貼圖，當貼圖累積到指定數量時，就會即時觸發終極懲罰！而懲罰對象正是劇中飾演少年犯高成彬的劉倬昕，他將被即場餵食花生醬三文治。換言之，劉倬昕今晚會否「受刑」，完全取決於網民發送貼圖的踴躍程度，你的每一個Sticker都直接影響劇情發展！
陳煒倪嘉雯默契大考驗 劇中母子關係延伸台下
在懲罰環節之前，今晚8時正會先進行「少年犯心靈考驗」熱身。劇中飾演媽媽高淑樺的陳煒，與飾演補習老師黎綺琳的倪嘉雯，將與劉倬昕一同接受默契大考驗，三人需要做出同樣的表情和動作，測試這對「母子」與「老師」在戲外的合拍程度。這個環節不僅考驗演員默契，更將劇中緊張的家庭關係延伸至台下，三位嘉賓亦會即時回答觀眾在聊天室的提問，與粉絲零距離互動。
網民未開播先興奮 留言洗版：花生醬三文治準備好未
直播預告一出，立即引爆網民熱議，對這種由觀眾主導的玩法表示極度期待。不少網民已磨拳擦掌，準備好要「懲罰」劉倬昕：「今次玩法好正！終於可以玩演員！」、「高成彬今次走唔甩啦，大家記得狂send恐龍！」、「今晚一定準時睇！想睇煒哥點樣對付個仔！」亦有粉絲搞笑地為偶像求情：「手下留情呀大家，花生醬好肥㗎！」更有網民對懲罰道具感到好奇：「點解係花生醬三文治？有咩典故？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期