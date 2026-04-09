正義女神｜陳煒原來係「罪犯之母」 盤點6部劇集子女接連坐監 網民：教出好多犯人

《正義女神》熱播掀起全城追劇潮，陳煒飾演的大狀「高淑樺」與劉倬昕反串的兒子「高成彬」母子情深卻最終決裂的虐心劇情。不過有眼利網民發現一個驚人規律，原來陳煒堪稱TVB「御用罪犯之母」，過往最少六部劇集中飾演的子女都接連出事，坐監率高到嚇人，網民笑稱：「煒哥教出好多犯人！」