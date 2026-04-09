正義女神｜陳煒原來係「罪犯之母」 盤點6部劇集子女接連坐監 網民：教出好多犯人
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《正義女神》熱播掀起全城追劇潮，陳煒飾演的大狀「高淑樺」與劉倬昕反串的兒子「高成彬」母子情深卻最終決裂的虐心劇情。不過有眼利網民發現一個驚人規律，原來陳煒堪稱TVB「御用罪犯之母」，過往最少六部劇集中飾演的子女都接連出事，坐監率高到嚇人，網民笑稱：「煒哥教出好多犯人！」
陳煒子女坐監率100% 網民統計嚇一跳
有網民在Threads詳細統計陳煒歷年演出，發現一個令人震撼的「都市傳說」。由2016年開始，陳煒飾演的媽媽角色，其子女角色無一倖免都會成為罪犯、嫌疑犯或被告：
2026《正義女神》陳煒飾演高淑樺大律師，兒子高成彬（劉倬昕飾）坐監。
2026《非常檢控觀》 陳煒飾演王頌星大律師，兒子包家勉（丘梓謙飾）坐監。
2022《黯夜守護者》 陳煒飾演方梓翹警長，兒子何子俊（楊凱博飾）涉及不良少年死亡案被帶回警署接受調查。
2022《回歸》陳煒飾演粵德居餐飲集團CEO鄧麗娟，其兩個兒子區家謙（吳偉豪飾）、區家健（周嘉洛飾）一度喺法庭上同鄧麗娟對薄公堂，後來和好。
2016《火綿下的江湖大佬》陳煒飾演咀爽爽茶餐廳老闆娘蘇佑琳，女兒何寛心（岑麗香飾）曾經短暫坐監最後冇事。
《非份之罪》（未播出），施焯日在劇中飾演輕度智障兒子，在戲中角色的情緒起伏很大，陳煒在留言劇透佢個仔仔都會成為罪犯！
網民爆笑：最適合做瑤池聖母
面對這個驚人發現，網民留言創意爆燈。有人笑言：「這個家嫂腳頭唔多好」、「這概率實在高的嚇人」、「飾演陳煒的仔女，都會經歷坐監嘅一幕」。更有網民發揮創意建議：「可以拍套戲，搵陳煒個女綁架宣萱，害死羅樂林，最後由吳卓羲拘捕佢個女」。另有網民認為：「所以她最適合做瑤池聖母」、「咁陳煒都幾勁，唔會因演奸角令人討厭的演員」。
陳煒神級演技獲讚值得拎視后
陳煒在法庭上僅用眼神和微表情，就將一個母親的絕望、心碎與愧疚演繹得淋漓盡致，網民紛紛留言力撐：「最痛唔係喊，係想喊但忍到淚光閃閃」、「高淑樺呢個角色，畀陳煒演活咗」、「呢幕睇到喊到收唔到聲」。甚至有人直言：「媽咪真的值得一個視后」。陳煒憑藉精湛演技，成功將這個複雜角色詮釋得入木三分，無論是為兒子不擇手段的母愛，還是最終面對真相時的痛苦掙扎，都展現出影后級數的演技實力。
資料或影片來源：原文刊於新假期