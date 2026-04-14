正義女神｜24歲惡毒校花陳芷珊起底！真實身份竟是中大學霸擁舞蹈教師資格
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《正義女神》「校園霸凌案」中，飾演惡毒校花韋凱琳的24歲新晉演員陳芷珊因冷血演技備受矚目，劇中壞事做盡的她，現實中竟是中大學霸，更擁有舞蹈教師資格！這位被網民封為「靚女高妹」的新面孔，背後還有甚麼驚人背景？
陳芷珊演活惡毒校花 冷血演技獲讚「靚女高妹」
在劇中，陳芷珊飾演的欺凌者韋凱琳，不僅在出場時的跳舞表演有板有眼，臉上的酒窩亦相當吸睛，但其後在霸凌過程中展現出的「冷血」及「惡毒」眼神，卻令網民看得相當入戲，大讚她成功演活角色，並封她為「靚女高妹」。事實上，陳芷珊於2024年經藝訓班加入TVB，早前已憑《愛‧回家之開心速遞》中飾演校花Sophie而備受關注，這次的惡女角色更讓觀眾留下深刻印象。
24歲陳芷珊現實是學霸 擁北京舞蹈學院教師牌
劇中形象壞透，現實中的陳芷珊卻是位名副其實的學霸！現年24歲、身高164cm的她，正在香港中文大學修讀分子生物技術學（Molecular Biotechnology）。除了學業成績優異，她更充滿藝術細胞，自小學習中國舞，並在2021年考獲北京舞蹈學院中國舞一到三年級的教師資格證，有資格教導小學一至三年級的學生。不過她謙虛表示已有一段時間沒認真跳舞，未知是否仍能勝任。為了劇中跳舞場面，劇組更特意安排她與劉芷玲學習拉丁舞，相當專業。
陳芷珊視佘詩曼為童年女神 首拍劇對戲大呼神奇
《正義女神》是陳芷珊第一部正式拍攝的劇集，能夠與視為「童年女神」的佘詩曼合作，讓她大呼過程非常神奇。她更笑言，佘詩曼與陳煒都非常疼愛劇組工作人員，經常「萬歲」請客慰勞大家。陳芷珊分享道：「有次煒哥買了客家菜加餸，正好我是客家人，覺得很幸福。」可見首次拍劇的經歷對她而言相當愉快。
網民驚訝反差太大 「估唔到真人係學霸」
隨著陳芷珊的背景被揭露，網民對其「惡毒校花」與「中大學霸」的巨大反差感到非常驚訝，紛紛留言大讚。有網民表示：「嘩！完全估唔到惡毒女同學真人係學霸，反差好大！」、「又有樣又有腦，仲要識跳舞，TVB終於有啲高質新人。」、「難怪跳舞嗰幕咁好睇，原來有功底！」、「希望之後有多啲機會見到佢，唔好再做奸角啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期