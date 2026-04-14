正義女神｜24歲惡毒校花陳芷珊起底！真實身份竟是中大學霸擁舞蹈教師資格

《正義女神》「校園霸凌案」中，飾演惡毒校花韋凱琳的24歲新晉演員陳芷珊因冷血演技備受矚目，劇中壞事做盡的她，現實中竟是中大學霸，更擁有舞蹈教師資格！這位被網民封為「靚女高妹」的新面孔，背後還有甚麼驚人背景？