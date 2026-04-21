正義女神｜陳若思演變態殺貓少女！自爆童年被欺凌靠獨自喊釋放情緒？
昨晚殺貓眼神超兇殘 陳若思變態演技嚇窒網民
昨晚一集劇情極具張力，陳若思飾演的阿Cat在母親高壓控制下情緒失控，與顏千汶飾演的Cat媽吵架時激動至大聲尖叫兼揼地，畫面極度震撼。其後她在庭上扮無辜的神經質狀態，與殺貓時兇殘眼神的遞進變化，形成強烈對比，完美演繹出角色的複雜心理。網民對其演出給予極高評價，紛紛留言激讚：「好變態，我鍾意」、「Amber 做到癡線妹嘅心態同講嘢語氣，啲情緒變化好快」、「個角色好難演，但佢做得好好呀！」
陳若思親解揣摩心得 靠愛犬扮無辜貓系少女
對於如何揣摩「貓系少女」阿Cat，陳若思接受訪問時坦言，由於自己沒有養貓經驗，起初感到困難。她透露，最後是從自己的愛犬身上找到靈感，她笑言：「有時我隻狗做錯嘢，有時我鬧佢，佢知自己錯嘅，但佢會用啲好無辜嘅樣望住我，我就盡量諗住佢個樣嚟演。」這個意想不到的揣摩方法，成功為她塑造出在庭上堅稱無罪的「無辜樣」，讓角色層次更豐富，也讓不少細心網民留意到她獨特的「貓系少女Feel」。
陳若思自揭童年陰影 曾因身形肥胖被言語欺凌
陳若思直認一度因太投入角色而難以抽離，更罕有地透露這份孤獨感源於童年經歷。她坦言：「小時候因為身形較胖，常常遭受言語霸凌；學業又不算突出，自卑感長期伴隨著我。」她續說，由於不想讓感性的父母擔心，所以很少向家人訴苦：「所以很多情緒，我都是在夜深人靜之時，自己一個人哭泣。」這次她將昔日的孤獨與自卑轉化為表演能量，成功演活了阿Cat這個複雜又充滿悲劇色彩的角色，演技備受肯定。
網民熱捧GL配對 激讚陳若思蔣祖曼CP感爆棚
劇中阿Cat對蔣祖曼飾演的感化官鄭邵玲有著近乎病態的依戀，無論是拒絕認罪或最終認罪，全因不想對方失望，令這對「GL CP」成為網民熱話。二人早前更順應民意，拍攝了一條「春風化雨學行Catwalk」的爆笑短片，片中蔣祖曼溫柔地教陳若思行儀態貓步，二人更有坐大髀等溫馨互動，配上浪漫背景音樂，CP感滿瀉。網民紛紛洗版大讚：「呢對CP好有火花！」、「兩個都做得好好，啲情緒變化好快」、「Amber嘅癡纏眼神真係絕了！」