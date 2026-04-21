正義女神｜陳若思演變態殺貓少女！自爆童年被欺凌靠獨自喊釋放情緒？

昨晚（20日）《正義女神》劇情再掀高潮，陳若思（Amber）飾演的「惡魔少女」阿Cat演技大爆發，其「癲瘋」表現震撼全網！劇中她不但苦纏感化官蔣祖曼，更在變態母親控制下重返殺貓之路，兇殘眼神令人心寒。究竟她是如何練成這種令人毛骨悚然的「變面級」演技？