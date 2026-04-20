正義女神｜陳若思虐貓少女雅文震撼觀眾 清純邪惡無縫切換獲封「李心潔2.0」

今晚《正義女神》第16集播出後，陳若思（Amber）飾演的虐貓少女雅文（Cat）成為全城熱話！這位清純少女在劇中展現出令人毛骨悚然的黑暗面，從溫柔依賴到冷血殘酷的極致反差，讓觀眾看得心驚膽跳。網民更洗版式激讚她的演技，封她為「李心潔2.0」，直言被她的演繹嚇到發惡夢！