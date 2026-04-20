正義女神｜陳若思虐貓少女雅文震撼觀眾 清純邪惡無縫切換獲封「李心潔2.0」

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今晚《正義女神》第16集播出後，陳若思（Amber）飾演的虐貓少女雅文（Cat）成為全城熱話！這位清純少女在劇中展現出令人毛骨悚然的黑暗面，從溫柔依賴到冷血殘酷的極致反差，讓觀眾看得心驚膽跳。網民更洗版式激讚她的演技，封她為「李心潔2.0」，直言被她的演繹嚇到發惡夢！

正義女神16集雅文殺貓真相大白 窒息式家庭壓力成魔化關鍵

今晚《正義女神》第16集焦點圍繞陳若思飾演的虐貓少女雅文，劇情揭露她曾因虐貓接受感化，即便感化期滿仍對溫柔的感化官邵玲產生病態依賴。當目睹邵玲被頑劣少年葉慶生無禮對待時，雅文內心陰暗面再次被勾起，暗中伏擊葉慶生報復。然而真正令雅文走向扭曲的元兇，竟是來自母親長期以「為你好」為名施加的極端升學壓力，甚至在雅文躲進房間時瘋狂用斧頭劈開房門，這種窒息式掌控徹底擊碎了雅文的心理防線。

陳若思清純邪惡無縫切換 法庭偽裝vs私下暴戾震撼觀眾

陳若思在處理虐貓戲份時展現極強的「反差感」與「精神張力」，讓觀眾感到不寒而慄。她在法庭上能立刻收起殺意，換上楚楚可憐、無辜受害者的面孔，甚至連監控證據在前都能冷靜撒謊。但掏出壁紙刀時的熟練與冷酷，與她在感化官邵玲面前那種「黏人小妹妹」形象形成劇烈對比，這種「人格分裂式」演繹增加了角色厚度。最震撼的是她眼神中沒有憤怒，取而代之的是令人毛骨悚然的平靜與快感，精準演繹出角色將虐待視為唯一減壓出口的扭曲心理。

網民洗版激讚封李心潔2.0 毛骨悚然演技獲一面倒好評

陳若思的突破性演出引來網民洗版式討論，輿論一面倒大讚其演技。不少觀眾直言被她的演繹嚇到，紛紛留言「我真係發惡夢你虐待我啲動物」、「真的好厲害，尤其是神態和微表情」、「一出場有種小清新感覺，但及後愈見陰沉的反差，看著看著有點毛骨悚然」。更有網民認為她的演出有「鬼后」李心潔的影子，力讚她是「李心潔2.0」，對其表現給予極高評價。有網民更指她與劇中另一反派高文彬，是全劇最可怕的兩個人物。

陳若思自揭三度試鏡過五關斬六將 珍惜得來不易機會

陳若思早前在社交網站透露，為了得到Cat這個角色，過程可謂過五關斬六將。她表示自己前後共去了兩次試鏡，但就試演了三個完全不同的沉重角色，最後才成功突圍而出。她坦言機會得來不易，因此格外珍惜，並在帖文中寫道「我前後去了兩次試鏡，試演了三個不同的少年案件，而且全部都很沉重，最後才成功獲得Cat這個角色。對我來說，這份機會得來不易，因此我格外珍惜」。

翻睇經典電影偷師做足功課 愛狗之人演虐貓女挑戰極大

為了演活這個心理複雜的角色，陳若思在事前下了不少苦功。她透露自己幾乎翻遍了所有關於情緒困擾與心理壓力的經典電影，務求從中偷師。她分享道「我幾乎翻閱了所有經典的、關於情緒困擾與心理壓力的電影，細心觀察並模仿當中那些細膩的眼神、微妙的反應，以及情緒崩潰的瞬間，一點一點地記錄下來」。眾所周知，陳若思私下是一名愛狗之人，這次要飾演與自己本性完全相反的虐貓少女，絕對是「非本色演出」，她受訪時也直認挑戰「真的很大」。

陳若思開心被觀眾憎急澄清 強調絕不虐待動物戲劇歸戲劇

對於網民排山倒海的反應，陳若思坦言既開心又心疼。她受訪時笑說「看到好多朋友留言說很害怕我、甚至恨我，其實我好開心又有點心疼，開心的是大家真的有投入角色」。但她隨即嚴肅地作出澄清，希望觀眾戲劇與現實要分清「我從來都沒有虐待過動物，虐待動物是絕對不應該及我絕不會做的事情。戲裏所有畫面都只是劇情，希望大家千萬不要太入戲呀」。這種專業態度和對動物的愛護立場，更令觀眾對她刮目相看。

正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：優酷）
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正義女神 陳若思 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

新聞女王徐曉欣角色備受關注

陳若思在《新聞女王》中飾演徐曉欣一角，這個角色為她帶來不少關注度。她在劇中的表現獲得觀眾認可，演技較以往有明顯進步。《新聞女王》作為無綫重頭劇集，收視表現理想，亦為陳若思在「最佳女新人」競逐中加分不少。她在拉票文中特別提及這個角色，可見對此作品的重視程度。

正義女神 陳若思 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

執法者們蔡佩汶展現不同演技層面

在《執法者們》中，陳若思飾演蔡佩汶一角，展現了與《新聞女王》截然不同的演技層面。這套劇集讓她有機會嘗試不同類型的角色，豐富了她的演藝履歷。她在拉票文中提到希望自己「毫無保留，好用心，好投入去做每一個角色」，而蔡佩汶這個角色正好體現了她的這份堅持和努力。

正義女神 陳若思 陳若思Amber在《執法者們》中飾演蔡佩汶一角，在昨晚（15日）播出的一集中，她為了拯救何天茹（蔡潔飾）不惜自我犧牲，最終慘遭殺害。（圖片來源：TVB）
陳若思Amber在《執法者們》中飾演蔡佩汶一角，在昨晚（15日）播出的一集中，她為了拯救何天茹（蔡潔飾）不惜自我犧牲，最終慘遭殺害。（圖片來源：TVB）
正義女神 陳若思 Amber在香港版本的強姦戲份比內地版本含蓄得多。（圖片來源：TVB）
Amber在香港版本的強姦戲份比內地版本含蓄得多。（圖片來源：TVB）
正義女神 陳若思 談到這場備受爭議的戲份，Amber坦言這是最辛苦的一場拍攝，並直指當時一度流下真眼淚。（圖片來源：TVB）
談到這場備受爭議的戲份，Amber坦言這是最辛苦的一場拍攝，並直指當時一度流下真眼淚。（圖片來源：TVB）

刑偵12丁少婷角色獲業界認可

陳若思在《刑偵12》中飾演丁少婷，這個角色進一步展現了她的演技實力。《刑偵12》作為警匪題材劇集，對演員的演技要求較高，而陳若思在劇中的表現獲得認可。她在社交平台分享的作品精華影片中，亦特別展示了這個角色的精彩片段，希望藉此向觀眾展現自己的演技進步。

正義女神 陳若思 29歲陳若思「希臘女神」Look仙氣爆燈（圖片來源：TVB）
29歲陳若思「希臘女神」Look仙氣爆燈（圖片來源：TVB）
正義女神 陳若思 好靚女！（圖片來源：TVB）
好靚女！（圖片來源：TVB）
正義女神 陳若思 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

無綫力捧小花事業學業雙線發展

陳若思近年獲無綫大力栽培，參演《痞子殿下》、《新聞女王》、《執法者們》及《刑偵12》等多部重頭劇集，演技備受認同。其中邵氏劇集《執法者們》更喺內地點擊破3億，而《刑偵12》收視口碑俱佳，令佢嘅知名度大增。現時佢一邊拍劇一邊讀書，雖然辛苦但成果豐碩，展現出新生代藝人嘅專業態度同學習精神，為其他後輩樹立良好榜樣。

正義女神 陳若思 陳若思（圖片來源：IG@amberchann46）
陳若思（圖片來源：IG@amberchann46）
正義女神 陳若思 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 陳若思 （圖片來源：IG@amberchann46）
（圖片來源：IG@amberchann46）
正義女神 陳若思 （圖片來源：IG@amberchann46）
（圖片來源：IG@amberchann46）

港姐陳若思Amber簽無綫同兩位港姐撞樣 改名入行前性感水著曝光

自爆激減30磅參選港姐的陳若思Amber參選時名字叫「陳煦凝」，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜2020年決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。

有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同18年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗

正義女神 陳若思 陳煦凝把頭髮剪短，網民留言話唔認得，仲話以為係鄧卓殷㖭﹗（圖片來源：IG@amberchann46）
陳煦凝把頭髮剪短，網民留言話唔認得，仲話以為係鄧卓殷㖭﹗（圖片來源：IG@amberchann46）
正義女神 陳若思 鄧卓殷，大家英文名都係叫Amber。（圖片來源：IG@amber.tcy）
鄧卓殷，大家英文名都係叫Amber。（圖片來源：[email protected]
正義女神 陳若思 選港姐時被指同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣，更笑言是兩姊妹相認。（圖片來源：IG@amberchann46）
選港姐時被指同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣，更笑言是兩姊妹相認。（圖片來源：IG@amberchann46）
正義女神 陳若思 參選前IG有大量性感水著，加入無綫後已刪除舊照。（圖片來源：IG@amberchann46）
參選前IG有大量性感水著，加入無綫後已刪除舊照。（圖片來源：IG@amberchann46）

陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值

《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，

正義女神 陳若思 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）

24歲的陳煦凝Amber，三圍32″ 21″ 32″，職業是一名理財策劃經理。

正義女神 陳若思 才藝表演環節跳印度肚皮舞，不停扭動其21吋纖腰。（圖片來源：新傳媒資料庫）
才藝表演環節跳印度肚皮舞，不停扭動其21吋纖腰。（圖片來源：新傳媒資料庫）
正義女神 陳若思 司儀測試腰精Amber示範反手向後攬腰，Amber輕鬆通過。（圖片來源：新傳媒資料庫）
司儀測試腰精Amber示範反手向後攬腰，Amber輕鬆通過。（圖片來源：新傳媒資料庫）

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圖片來源：優酷、TVB、IG@amberchann46、[email protected]、新傳媒資料庫、Instagram@amberchann46資料或影片來源：原文刊於新假期

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